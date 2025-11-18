Loic Meillard et ses coéquipiers vont-ils se relancer à Gurgl?
Photo: AFP
Après leur performance décevante, la pire en 12 ans, à Levi (Finlande), les slalomeurs suisses auront l'occasion de se rattraper samedi prochain. Swiss-Ski a annoncé la composition de son équipe pour la course de Gurgl (Autriche). Au lieu de sept, seuls six skieurs suisses prendront le départ cette fois-ci. Le départ de la première manche est prévu à 10h30.
Matthias Iten reste à quai
Alors que Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule, Ramon Zenhaeusern, Marc Rochat et Luca Aerni sont à nouveau sélectionnés, Matthias Iten n'a pas été convoqué.