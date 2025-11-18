DE
FR

Swiss-Ski réduit son équipe
Après la déception de Levi, six Suisses en quête de rachat à Gurgl

Les slalomeurs suisses cherchent à se racheter à Gurgl, en Autriche samedi après leur contre-performance à Levi. Swiss-Ski a sélectionné six skieurs, un de moins qu'en Finlande.
Publié: 11:49 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Partager
Écouter
Loic Meillard et ses coéquipiers vont-ils se relancer à Gurgl?
Photo: AFP

Après leur performance décevante, la pire en 12 ans, à Levi (Finlande), les slalomeurs suisses auront l'occasion de se rattraper samedi prochain. Swiss-Ski a annoncé la composition de son équipe pour la course de Gurgl (Autriche). Au lieu de sept, seuls six skieurs suisses prendront le départ cette fois-ci. Le départ de la première manche est prévu à 10h30. 

A lire aussi
L'indifférence brésilienne, le record britannique et la nouvelle Mikaela Shiffrin
Du grand spectacle à Levi
L'indifférence brésilienne, le record britannique et la future Mikaela Shiffrin
Le pire départ en slalom depuis douze ans pour les Suisses!
Une immense claque à Levi
Le pire départ en slalom depuis douze ans pour les Suisses!

Matthias Iten reste à quai

Alors que Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule, Ramon Zenhaeusern, Marc Rochat et Luca Aerni sont à nouveau sélectionnés, Matthias Iten n'a pas été convoqué.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus