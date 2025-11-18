Dernière mise à jour: il y a 53 minutes

Les slalomeurs suisses cherchent à se racheter à Gurgl, en Autriche samedi après leur contre-performance à Levi. Swiss-Ski a sélectionné six skieurs, un de moins qu'en Finlande.

Après la déception de Levi, six Suisses en quête de rachat à Gurgl

Loic Meillard et ses coéquipiers vont-ils se relancer à Gurgl? Photo: AFP

Après leur performance décevante, la pire en 12 ans, à Levi (Finlande), les slalomeurs suisses auront l'occasion de se rattraper samedi prochain. Swiss-Ski a annoncé la composition de son équipe pour la course de Gurgl (Autriche). Au lieu de sept, seuls six skieurs suisses prendront le départ cette fois-ci. Le départ de la première manche est prévu à 10h30.

Matthias Iten reste à quai

Alors que Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule, Ramon Zenhaeusern, Marc Rochat et Luca Aerni sont à nouveau sélectionnés, Matthias Iten n'a pas été convoqué.