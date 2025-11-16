Le pire départ en slalom depuis douze ans pour les Suisses!

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de slalom masculin à Levi s'est transformé en un faux départ glacial pour la Suisse - et pas seulement à cause des températures arctiques. Alors que Lucas Braathen et Eduard Hallberg ont écrit l'histoire, l'équipe suisse a sombré.

1/12 Lucas Pinheiro Braathen a remporté le renne tant convoité à Levi. Photo: Getty Images

Benjamin Gwerder

Des températures glaciales pour un début de saison… à oublier. Les slalomeurs suisses ont connu un dimanche douloureux à Levi: quatre d’entre eux n’ont même pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche. Trois ont ensuite pu repartir l’après-midi, mais le meilleur résultat reste la 14e place de Loïc Meillard, bien trop loin des ambitions helvétiques, à 170 kilomètres au nord du cercle polaire.

Une claque plus retentissante encore que celle reçue par les dames la veille. Il faut remonter douze ans en arrière — déjà à Levi — pour retrouver un départ aussi manqué en slalom masculin: lors de la saison 2013/14, aucun Suisse n’avait alors passé le cap de la première manche. «Jusqu’ici, j’ai rarement été déçu de moi-même dans ma carrière, mais aujourd’hui, je le suis», a avoué un Ramon Zenhäusern abattu après son élimination matinale.

Pourquoi un tel naufrage?

Les signaux étaient pourtant positifs ces dernières semaines. Marc Rochat expliquait se sentir «mieux que jamais» après le stage en Nouvelle-Zélande. Loïc Meillard, lui, n’a pas skié faux… mais bien trop prudemment: «Techniquement, c’était correct, mais beaucoup trop lent», analysait-il.

Tanguy Nef a lu imanqué de précision. Quant à Daniel Yule, il tâtonne toujours avec son nouveau matériel. Il a montré du mieux en deuxième manche: «Sur les parties plates, le ski fonctionne bien. Dans les pentes raides, je dois encore l’apprivoiser.»

Samba à Levi: Lucas Braathen offre un premier succès au Brésil

Pendant que les Suisses sombraient dans l’anonymat, d’autres ont brillé. Lucas Pinheiro Braathen a conquis avec panache la première victoire de l’histoire du Brésil en Coupe du monde de ski. «Je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir suivre ma propre voie avec ma propre équipe», a réagi le transfuge norvégo-brésilien, visiblement ému.

La sensation du jour vient toutefois de Finlande: l’insouciant Eduard Hallberg a décroché un podium historique et fait chavirer tout Levi. «Un rêve se réalise», a-t-il confié à la télévision. Entre les deux, Clément Noël a rappelé qu’il reste l’un des slalomeurs les plus doués de la planète lorsqu’il termine ses manches.

Place au rebond à Gurgl?

Le slalom est une discipline capricieuse: un week-end catastrophe peut être suivi d’une victoire éclatante. Les Suisses auront l’occasion de repartir de l’avant samedi prochain à Gurgl (Autriche). «On verra ce que je ferai différemment le week-end prochain», promet Loïc Meillard.

Et souvenir utile: en 2013/14, la saison avait débuté aussi mal… avant que Luca Aerni ne signe son premier top 5 à Kitzbühel et que Daniel Yule ne replace la Suisse dans le top 20 mondial de la spécialité. Une piqûre de rappel: un mauvais départ ne dit pas encore la fin de l’histoire.