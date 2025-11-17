Les slalomeurs britanniques entrent dans l'histoire, le Brésil ne sait pas qui est Lucas Braathen, la nouvelle Mikaela Shiffrin... Le week-end a été riche en petites et grandes histoires à Levi!

Lucas Pinheiro Braathen est ému après sa première victoire en Coupe du monde pour le Brésil. Photo: AP

Benjamin Gwerder et Mathias Germann

Que s'est-il passé ce week-end à Levi? Les grandes et les petites histoires de samedi et dimanche sont là, bien au-delà de la débâcle générale de l'équipe de Suisse de slalom, hommes et femmes confondus.

Lucas Braathen écrit l'histoire du ski brésilien - et cela n'intéresse personne

Lucas Braathen skie pour le Brésil depuis la saison dernière et ce changement de nation a est entré dans l'histoire dimanche à Levi, puisqu'il s'agissait de la première victoire en Coupe du monde pour le cinquième plus grand pays du globe. Mais au Brésil, le triomphe de Lucas Pinheiro Braathen n'intéresse pas grand monde. C'est ce que montre un coup d'œil dans le journal sportif brésilien «Lance!». Outre le football, il y est actuellement davantage question des championnats du monde de beach-volley. La dernière victoire de Lucas Braathen avant son départ pour le Brésil et sa pause d'un an a eu lieu lors du slalom d'Adelboden en 2023.

La prochaine Mikaela Shiffrin est-elle Albanaise?

Lara Colturi s'offre un cadeau spécial pour son 19e anniversaire: l'Albanaise d'adoption se classe deuxième à Levi. Après la 7e place à Sölden, le mot d'ordre pour ce super talent est: aucune limite! Où son voyage va-t-il encore la mener? Pour beaucoup, elle est la successeure logique de Mikaela Shiffrin, si celle-ci décide un jour de raccrocher les skis. Son sens de la neige est unique, sa décontraction et son calme impressionnants. Il est bien possible qu'elle se retrouve un jour en tête du classement général de la Coupe du monde. En effet, la fille de la championne olympique de super-G Daniela Ceccarelli (Italie) a été championne du monde junior de super-G en 2023 - elle a aussi de la vitesse dans le sang. Cette saison, elle se concentre sur les disciplines techniques.

Lara Colturi sera-t-elle la prochaine Mikaela Shiffrin ? Photo: keystone-sda.ch

Le premier podium d'Eduard Hallberg a un lien avec la Suisse

Eduard «Eddie» Hallberg est un Finlandais atypique. Le jeune homme de 22 ans a fait sa première percée en participant aux Championnats du monde juniors à Panorama (Canada). L'entraîneur qui l'avait alors désigné pour les compétitions de mars 2022 était un Schwytzois nommé Osi Inglin, alors entraîneur en chef de l'équipe finlandaise. Avec le recul, il dit: «Hallberg est différent des Finlandais, habituellement si calmes. Dès le premier rassemblement, il est arrivé très exubérant, avec beaucoup de confiance et d'assurance.».

Le premier podium finlandais depuis l'ère Palander

Eduard Hallberg est le premier Finlandais à monter sur le podium de la Coupe du monde depuis le légendaire Kalle Palander. Ce dernier, aujourd'hui âgé de 48 ans, a remporté l'or aux Championnats du monde de slalom à Vail (Etats-Unis) en 1999 - sans jamais avoir été classé parmi les cinq premiers en Coupe du monde auparavant. Kalle Palander n'a décroché son premier podium en Coupe du monde qu'en 2003, lors de sa victoire à Kitzbühel. La dernière fois qu'il est monté sur le podium, c'était lors de sa victoire en géant à Alta Badia (Italie) en 2007. Par la suite, il a été régulièrement gêné par des blessures. Après la fin de sa carrière, il était, selon ses propres dires, de plus en plus amer: «Chaque week-end, j'étais assis devant la télévision et je pensais: Pourquoi suis-je ici?» Sa femme a même révélé que son mari était tellement déprimé qu'il avait «essayé de se suicider avec de l'alcool».

Kalle Palander est monté 30 fois sur le podium au cours de sa carrière, de 1997 à 2002. Photo: Blick Sport

L'Allemagne a une sauveure suédoise

Et elle s'appelle Emma Aicher. Cette super athlète polyvalente a grandi en Suède, a vécu à Engelberg (dans le canton d'Obwald), est retournée vivre en Suède et a décidé au dernier moment de courir pour l'Allemagne. Après deux victoires l'hiver dernier (super-G et descente), Emma Aicher est montée pour la première fois sur le podium du slalom samedi en terminant troisième. Beaucoup espèrent que la jeune femme de 22 ans deviendra la prochaine superstar. Le président de la FIS Johan Eliasch en fait partie - il sait à quel point les sponsors allemands sont importants pour la Coupe du monde de ski. Elle reste prudente: «Je ne m'attendais pas du tout à ça».

Emma Aicher habitait à Engelberg. Photo: Getty Images

Les filles américaines sont-elles trop fortes pour les Suissesses?

Voilà deux ans que les Suissesses manquent de peu la victoire au classement par nations. Tina Weirather, l'ancienne star du Liechtenstein, s'est montrée convaincue cet hiver que Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener et les autres allaient cette fois encore s'emparer du trône. «Pas seulement parce que Federica Brignone n'est pas là. Je pense notamment à Michelle Gisin, qui ne dispute plus que des descentes et des courses de super-G - cela va l'aider». Le fait est que : Après deux courses, les Américaines ont 114 points d'avance sur les Suissesses. C'est vrai, seules deux courses sur 37 ont été disputées. Mais si, en plus de Mikaela Shiffrin et des techniciennes, Lindsey Vonn, Breezy Johnson et Lauren Macuga s'illustrent en vitesse, une victoire américaine au classement collectif est tout à fait envisageable.

Tina Weihrather a-t-elle raison? Photo: Sven Thomann

Un résultat historique pour les slalomeurs britanniques

Jamais auparavant deux Britanniques ne s'étaient classés dans le top 7 d'une course de Coupe du monde. Laurie Taylor (29 ans) a brillé à Levi en terminant quatrième, et le «vétéran» Dave Ryding (38 ans) s'est classé septième. Le mentor de ce succès est une figure tragique des Jeux olympiques de 2002: Alain Baxter, l'actuel entraîneur des trois slalomeurs britanniques, lui qui a terminé troisième au slalom de Salt Lake City. Peu après son retour dans son pays, il a toutefois dû rendre sa médaille: en raison d'un spray nasal utilisé avant la course, son test antidopage s'est révélé positif. Le troisième coureur britannique, Billy Major, est lui aussi entré dans les points en terminant 27e.

Les deux stars britanniques du ski Billy Major (à droite) et Laurie Taylor. Photo: Instagram/billymajor_

La pente est raide!

La longue pente de départ plate a eu raison de presque toutes les Suissesses à Levi. Elles y ont perdu beaucoup de temps, même la championne du monde Camille Rast. La Valaisanne a réalisé le 35e temps en haut de la première manche et le 22e dans le deuxième secteur. Elle se réjouit maintenant de la pente nettement plus raide de Gurgl (Autriche), elle qui, il y a un an, était montée pour la première fois sur un podium de Coupe du monde sur la piste de Kirchenkarp, au-dessus de Sölden. La question de savoir comment va sa hanche douloureuse reste cependant d'actualité.