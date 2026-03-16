Les skieuses autrichiennes perdent leur entraîneur principal

Roland Assinger quitte son poste d'entraîneur en chef des skieuses autrichiennes après trois ans. Il met fin à son mandat à la fin de la saison, malgré une offre de prolongation.

Coup de théâtre au sein de l'équipe de ski autrichienne. L'entraîneur en chef de l'équipe féminine, Roland Assinger, quitte la Fédération autrichienne de ski malgré une offre de prolongation de contrat.

«Après trois années intenses, remplies d'émotions et surtout couronnées de succès, j'ai décidé, après de longues réflexions, de démissionner de ma fonction d'entraîneur en chef à la fin de la saison et de ne pas accepter l'offre d'un nouveau contrat de deux ans», a déclaré Roland Assinger dans un communiqué de presse.

Il se dit fier de ce qu'il a accompli avec les skieuses autrichiennes au cours des trois dernières années. «En remplissant mon contrat de trois ans, je clos un chapitre marqué par des moments forts», affirme Roland Assinger. Parmi ces moments, il cite la victoire du globe de la Coupe du monde de descente et de slalom géant, des médailles aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques, ainsi que la victoire en Coupe des nations féminine.

Roland Assinger avait occupé différentes fonctions d'entraîneur au sein de la fédération autrichienne de 2008 à 2020, avant de devenir entraîneur en chef de l'équipe féminine en avril 2023. Christian Mitter, directeur sportif du ski alpin, regrette sa décision. «Nous pouvons très bien nous imaginer faire appel à un spécialiste comme lui dans un autre rôle au sein de notre équipe d'entraîneurs à l'avenir», indique Christian Mitter. La nature de ce rôle n'a pas encore été déterminée, tout comme l'identité de son successeur à la tête de l'équipe féminine.

Des critiques par le passé

Par le passé, Roland Assinger a essuyé à plusieurs reprises des critiques de la part d'athlètes féminines. Tamara Tippler et Stephanie Venier n'ont pas eu beaucoup de mots positifs à son sujet lors de leur départ. C'est surtout son ton qui leur a déplu.

Le mandat de Roland Assinger prendra officiellement fin la semaine prochaine, lors de la finale de la Coupe du monde. Julia Scheib recevra alors le globe de slalom géant. Sera-t-il encore ému? Lorsqu'elle a remporté la course au globe samedi, Roland Assinger avait presque les larmes aux yeux lors de l'interview sur ORF: «C'est quelque chose de très spécial. Je suis sans voix, mais à l'intérieur, je suis très heureux», a-t-il confié.

Alors que les skieuses autrichiennes se préparent à accueillir un nouvel entraîneur, l'entraîneur en chef de l'équipe masculine, Marko Pfeifer, a prolongé son contrat de deux années supplémentaires.