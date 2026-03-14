L'équipe autrichienne de vitesse risque de perdre son leader. Des rumeurs font en effet état de la fin prochaine de la carrière de Vincent Kriechmayr. Celui-ci a réagi en expliquant en détail où en était sa décision.

La star autrichienne de la vitesse réagit aux rumeurs de fin de carrière

La star autrichienne de la vitesse réagit aux rumeurs de fin de carrière

Ramona Bieri

Vincent Kriechmayr (34 ans) est le leader incontesté de l’équipe autrichienne de vitesse. Et cet hiver, il l'a encore prouvé à deux reprises.

À la mi-janvier, il a offert à son pays un nouveau podium dans la discipline reine après une interminable disette: 700 jours, soit onze descentes de Coupe du monde sans top 3 pour l’Autriche. Au Lauberhorn, il a terminé deuxième.

Deux mois plus tard, Vincent Kriechmayr empêche un autre record négatif de s’alourdir. À Garmisch-Partenkirchen la semaine dernière, l’Autriche avait atteint la barre peu enviable de 23 descentes de Coupe du monde consécutives sans victoire. À Courchevel, le cador autrichien met fin à cette série en s’imposant sur la piste française.

Avant cette course, des rumeurs de retraite entouraient déjà le double champion du monde 2021. «En automne, je pensais que 'Vinc' allait encore continuer un moment», confie Beat Feuz à Blick. L’ancien descendeur suisse connaît bien Vincent Kriechmayr pour avoir partagé la même marque de skis chez Head. «Mais aujourd’hui, je ne serais plus surpris s’il annonçait sa retraite à la fin de la saison.»

Une décision encore ouverte

Vincent Kriechmayr lui-même avait déjà laissé entendre avant l’hiver que cette saison pourrait être la dernière. «La tendance va dans ce sens», avait-il confié l’été dernier.

Après sa victoire à Courchevel, il confirme que cette idée était bien présente dans son esprit. «Avant la saison, j’étais convaincu que je raccrocherais les skis après cet hiver», a-t-il déclaré aux médias autrichiens. Aujourd’hui, il se montre toutefois moins catégorique.

«Je n’ai pas encore pris de décision», admet-il. Le Tyrolien souligne d’ailleurs qu’il prend actuellement beaucoup de plaisir sur les skis. Sa dixième victoire en descente – la 20e de sa carrière en Coupe du monde – ne changera toutefois rien à sa réflexion.

Sa décision dépendra plutôt «de certaines choses». Interrogé pour savoir si ces éléments sont d’ordre privé, Vincent Kriechmayr répond par la négative, sans donner davantage de détails. Pour l’instant, il préfère simplement profiter du moment.

Un globe très difficile à aller chercher

Après sa victoire en descente, il aurait sans doute aimé poursuivre sur sa lancée vingt-quatre heures plus tard en super-G. Mais la course de samedi a été annulée en raison du mauvais temps.

Il ne reste donc plus que deux super-G au calendrier au lieu de trois. Et la mission de Vincent Kriechmayr, qui rêve encore de ravir le petit globe à Marco Odermatt (28 ans), s’annonce encore plus compliquée: il accuse 158 points de retard.

Vendredi déjà, l’Autrichien ne se faisait guère d’illusions. «J’ai laissé filer trop de super-G cette saison.»