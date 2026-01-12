L'ancienne skieuse américaine Resi Stiegler a annoncé mardi être devenue maman pour la troisième fois. Après son accouchement, elle a toutefois eu très peur en raison d'une grosse hémorragie.

«Bienvenue dans ce grand et beau monde, petite Riva!» C'est en ces termes que Resi Stiegler, ancienne skieuse américaine, a annoncé mardi la venue au monde de la petite sœur de Rosi (3 ans) et Romi (1 an). «Il n'y a pas de plus beau sentiment au monde que celui de voir son bébé qui grimpe sur son corps, peu après avoir réalisé que l'on a donné la vie, poursuit Resi Stiegler. Il n’y a pas de mission plus noble ni de but plus important que de protéger ces âmes. C’est le plus beau des cadeaux. »

Un cadeau qui, cette fois-ci, s'est accompagné d'une grosse frayeur. L'ancienne spécialiste de slalom révèle que tout ne s'est pas très bien passé durant l'accouchement. Huit heures plus tard, elle a subi une grosse hémorragie «et toutes les mesures de réanimation ont été mises en oeuvre».

L'importance de donner son sang

Dans son message, elle exprime aussi sa gratitude envers l'équipe médicale qui l'a prise en charge. «Les médecins et le personnel soignant ont fait un travail formidable compte tenu des circonstances, et leur intervention a été cruciale», écrit la femme de 40 ans. Avant d'ajouter: «Après cette terrible expérience, je leur serai éternellement reconnaissante.» L'ancienne skieuse est désormais hors de danger et la famille peut désormais se remettre de ses émotions à la maison.

Tout cette aventure lui a montré à quel point la vie ne tenait qu'à un fil. En raison des complications survenues après l'accouchement, l'Américaine a eu besoin de transfusions sanguines. Elle profite de ce massage pour remercier tous les donneurs. «C'est quelque chose de nouveau que nous ferons également cette année», promet-elle.

Elle épouse un skieur

Resi Stiegler a mis fin à sa carrière sportive en mars 2021. Elle a rangé ses lattes après 178 courses de Coupe du monde, se classant à 25 reprises dans le top 10, décrochant un podium. Quelques mois plus tard, elle a épousé David Ketterer. L'Allemand – 45 courses de Coupe du monde – a quitté le cirque blanc en 2023.

Même si elle a arrêté la compétition, le ski continue à occuper une place importante dans son coeur. Ainsi, elle a initié ses enfants au ski dès leur plus jeune âge. Par exemple, sa fille Rosi dévalait déjà les pistes avec sa mère à l'âge de deux ans.