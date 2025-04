Cette star du ski est devenue père pour la première fois

Nouvelle aventure pour Bryce Bennett. La saison de ski vient à peine de se terminer que l'Américain peut se réjouir. Lui et sa femme Kelley sont devenus parents pour la première fois.

Bryce Bennett compte parmi les plus grands athlètes de la Coupe du monde de ski. Non pas en raison de ses innombrables succès - l'Américain a jusqu'à présent remporté deux fois la descente de Val Gardena (2021 et 2023) - mais en raison de sa taille. Ce spécialiste de la vitesse mesure 2,01 m.

Pas étonnant que le skieur lui-même y faisait allusion début décembre, lorsque lui et sa femme Kelley ont annoncé qu'ils allaient devenir parents pour la première fois. «Le plus grand bébé du monde arrivera en mars 2025», avait-il écrit sur Instagram.

Aujourd'hui, le bébé a vu le jour, et a donc sagement attendu que la saison de ski soit terminée. «Kate Page Bennett, notre fille», a écrit la maman sur Instagram quelques jours après la naissance. Elle a en outre publié un adorable cliché du bébé, en révélant également que la petite fille était née le 28 mars.

Après un mariage sauvage en forêt, le bonheur d'un bébé

Six jours plus tôt, Bryce Bennett aurait dû participer à la dernière course de la saison. Mais la descente de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley (USA) a été annulée en raison de la météo. Il a alors profité avec sa femme des derniers jours sans bébé.

Cette joie est partagée sur le cirque blanc. L'ancienne skieuse canadienne Marie-Michèle Gagnon, qui attend son premier enfant pour cet été, a laissé quatre cœurs rouges sous la photo, le skieur grec AJ Ginnis a félicité la mamans, alors que l'ancien descendeur français Johan Clarey a écrit: «Une petite fille, le plus beau cadeau qui soit»!

Bryce Bennett est en couple avec sa femme Kelley depuis 2015. Après six ans de relation, il l'a demandée en mariage et ils se sont mariés en été 2022 sur la rive ouest très boisée du lac Tahoe. La fête en pleine forêt a duré jusqu'au petit matin. Une nouvelle étape commence désormais sur leur chemin.