Alexis Monney sacré sportif fribourgeois de l'année

La concurrence était rude, mais Alexis Monney est monté sur la plus haute marche du podium, comme il l'a réussi cet hiver sur les pistes! Vendredi, le skieur a été élu sportif fribourgeois de l'année, devançant trois filles.

Encore une récompense pour Alexis Monney! Photo: AFP

Blick Sport

Alexis Monney (25 ans) est monté sept fois sur le podium cet hiver, remportant sa première victoire en Coupe du monde lors de la descente de Bormio et décrochant deux médailles aux Mondiaux de Saalbach: l'argent en combiné par équipe et le bronze en descente. Sa saison exceptionnelle n'est pas passée inaperçue dans son canton d'origine. Le spécialiste de vitesse a été élu Sportif de l’année à Fribourg vendredi soir, récoltant plus de 55% des voix.

«C'est la cerise sur le gâteau», a déclaré Monney après avoir reçu son prix. «Je suis fier de représenter le canton de Fribourg sur le circuit de ski», a confié le skieur de Châtel-Saint-Denis au portail en ligne Frapp. Bien qu'il soit rentré le jour même de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley, atterrissant à 6h du matin à l’aéroport de Genève, il tenait à être présent à la cérémonie: «C’est une belle soirée. Je voulais absolument être là. C'était aussi l'occasion de passer un moment avec ma famille et mes amis», a ajouté celui qui a terminé troisième du classement de la descente. Alexis Monney bouclera sa saison lors des Championnats suisses (2 au 7 avril), où il participera à la descente et au super-G.

Le classement

Alexis Monney: 55%

Méline Pierret (volleyball): 14%

Audrey Werro (athlétisme): 12%

Alanis Siffert (triathlon): 10%

Michel Aebischer (football): 9%

Alexis Monney est le troisième skieur alpin à être sacré sportif fribourgeois de l'année après Noémie Kolly (2019) et Jacques Lüthy (1979 et 1980), précise Frapp.