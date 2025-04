Jasmin Mathis, 20 ans, a remporté l'or et l'argent aux Championnats du monde de ski juniors. Après de graves blessures, elle s'est battue pour revenir et prouve aujourd'hui son talent sur les pistes. Elle a grandi dans la même commune qu'un certain Marco Odermatt.

1/12 L'argent en descente, l'or en super-G: Jasmin Mathis a tout raflé lors des Championnats du monde juniors à Tarvisio. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann et Sven Thomann

Le ski et Buochs? Difficile de ne pas penser à Marco Odermatt, qui a grandi dans la commune nidwaldienne. Mais depuis février dernier, une autre skieuse du cru a ramené une médaille d’or à la maison: Jasmin Mathis. Lors des Championnats du monde juniors à Tarvisio (Italie), la skieuse de 20 ans a d’abord remporté la médaille d’argent lors de la descente, disputée en deux manches en raison des conditions météorologiques. La Suissesse a ensuite décroché la médaille d’or en super-G quatre jours plus tard.

Le plus fou, c’est qu’il n’était même pas prévu qu’elle prenne part à la compétition. Mais Janine Mächler s’étant blessée, elle a pris sa place. «J’ai toujours eu pour objectif d’aller à Tarvisio. Le fait que j’ai pu y remporter deux médailles rend la chose encore plus belle», jubile Jasmin Mathis.

C’est sur les rives du lac des Quatre-Cantons que nous rencontrons la skieuse avant de remonter quelques kilomètres en direction des montagnes pour prendre des photos de la skieuse. Cette montée est une bonne métaphore de ces dernières années pour la Nidwaldienne. En février 2022, cette fille de deux athlètes a subi une fracture du plateau tibial.

En décembre, alors qu’elle faisait son retour, la mauvaise nouvelle est arrivée après une chute: ligament croisé, ligament interne, ménisque, tout était brisé. À cela s’est ajoutée une violente commotion cérébrale. «Cette deuxième rééducation en peu de temps a été dure. Je n’avais plus de muscles et j’ai dû tout recommencer. Mais je n’ai jamais pensé à abandonner», explique Jasmin Mathis. Et cela a porté ses fruits.

Village de champion

La Suissesse trouve encore qu’elle est trop sujette aux erreurs. Son talent n’en est pas moins indéniable. «Quand j’étais petite, j’avais un poster de Ted Ligety au mur de ma chambre. Il avait des positions latérales extrêmes en slalom géant, cela était beau et me fascinait», raconte-t-elle.

Après l’école primaire à Buochs, Jasmin Mathis est passée par la même école que Marco Odermatt. Elle a ensuite fréquenté l’école secondaire de sport d’Engelberg (OW), où elle a obtenu un diplôme d’apprentissage de commerce en compagnie du skieur freestyle Fabian Bösch.

Interrogée au sujet de Marco Odermatt, la skieuse répond: «Marco a quelques années de plus que moi, mais nous nous connaissons depuis longtemps. Quand nous nous voyons, il me demande toujours comment ça va. Il est très sympa. Et de toute façon, ses performances sur la piste parlent d’elles-mêmes.»

Lors des Championnats suisses, Jasmin Mathis souhaite participer à toutes les disciplines, malgré une contusion du ligament du talon qu’elle a subie récemment en Norvège. Arrivera-t-elle tout de même à prendre le départ? Ce qui est sûr, c’est qu’elle ne manquera pas de volonté. Lorsqu’on lui demande comment elle se décrirait en trois mots, elle répond: «Ambitieuse, déterminée et positive.»