1/7 Sandro Simonet est marié! Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Ce slalomeur suisse est sur un nuage! Sandro Simonet (29 ans) a épousé vendredi dernier sa compagne de longue date, Simona. Il a annoncé la nouvelle sur Instagram, publiant une photo du couple fraîchement marié dans un décor de montagne romantique. «Mr and Mrs», a-t-il écrit en légende, accompagné de la date de leur mariage. Leurs deux chiens-loups étaient bien sûr de la fête.

De nombreux coéquipiers ont réagi à l’annonce, parmi lesquels Loïc Meillard, Tanguy Nef et Jasmine Flury, tous ravis pour le couple.

La saison du Grison n’a pas été de tout repos. En janvier 2021, il avait signé le plus grand exploit de sa carrière en décrochant la troisième place du slalom de Chamonix (France). Mais quatorze mois plus tard, tout s’est arrêté brutalement avec une rupture du ligament croisé. Depuis son retour, il peine à retrouver son niveau. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, et il a perdu son statut de cadre chez Swiss-Ski au printemps dernier.

Poursuite de la carrière à son propre compte

Sandro Simonet n’a pourtant jamais envisagé d’abandonner. Bien au contraire. Il a choisi de poursuivre sa carrière en indépendant, avec l’ambition de continuer à courir en Coupe du monde malgré la perte de son statut de cadre. Pour financer son projet, il a lancé un crowdfunding à l’automne.

N’ayant pas réuni les fonds espérés, il n’a finalement pas pu prendre part à la Coupe du monde. Il s’est donc principalement aligné en Coupe d’Europe et a même fait un détour par le Japon pour disputer quatre courses de la Far East Cup. Ses débuts ont été mitigés: lors des cinq premières courses de l’hiver, il a signé deux top 10 (6e et 10e), mais a peiné à se montrer convaincant le reste du temps. La deuxième moitié de saison s’est mieux déroulée. Lors du dernier slalom, il a égalé sa meilleure performance en terminant 6e. Et il n’a toujours pas l’intention de raccrocher. «Après un début d’hiver vraiment compliqué, mes dernières performances me donnent de l’espoir», confiait-il récemment à Blick.