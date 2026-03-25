Largement en tête au terme du premier tracé, le Valaisan n'a pas réussi à confirmer en seconde manche. Il s'est classé 2e derrière Timon Haugan, le Genevois Tanguy Nef finissant au 6e rang.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour la deuxième journée consécutive, Loïc Meillard a frôlé la victoire lors des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique a fini 2e du slalom derrière le Norvégien Timon Haugan.

Meilleur temps en matinée, Meillard n'a pas été en mesure de résister au retour fulgurant d'Haugan, auteur d'une démonstration sur une piste pourtant dégradée. Le Norvégien s'est imposé avec 0''44 d'avance sur le Valaisan d'origine neuchâteloise et 1''03 sur l'étonnant Finlandais Eduard Hallberg.

Lucas Pinheiro Braathen éliminé

Le Norvégien Atle Lie McGrath, 8e de la course, a remporté le petit globe de la spécialité. Il a ainsi un peu effacé sa terrible déception des Jeux olympiques quand il avait été éliminé après avoir signé le meilleur temps de la manche initiale. Son plus sérieux rival, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, a en effet enfourché après quelques portes en finale.

Le Genevois Tanguy Nef a livré une très belle course, conclue au 6e rang. Quant au Valaisan Daniel Yule, il a pris le 15e rang.

Zenhäusern gagne en Coupe d'Europe

Ramon Zenhäusern (33 ans) a fini sur une bonne note une saison difficile pour lui. Le Valaisan a remporté le slalom des finales de Coupe d'Europe à Schladming.

Cet hiver, le géant n'a fini que quatre fois dans les points en Coupe du monde, avec un seul top 15. Sa place dans les cadres de Swiss-Ski semble menacée, mais peut-être que ce succès va lui offrir un sursis. Cette victoire est la quatrième de sa carrière à cet échelon, lui qui s'est aussi imposé quatre fois en slalom de Coupe du monde.

Chez les dames, Janine Mächler est désormais assurée d'une place fixe en Coupe du monde la saison prochaine. Ella a terminé au 3e rang de la discipline après une 5e place à Schladming.