Marco Odermatt se livre sur son avenir en géant

À Hafjell, Marco Odermatt a connu une nouvelle déception en géant. Se retirera-t-il bientôt de son ancienne discipline de prédilection?

Gian-Andri Baumgartner

Le charme de l’invincibilité en géant semble s’être dissipé pour Marco Odermatt – du moins provisoirement. Après son élimination dès la première manche à Hafjell, le Nidwaldien voit lui échapper le petit globe de cristal, qu’il avait remporté lors des quatre dernières saisons. Le trophée revient à Lucas Pinheiro Braathen. Une nouvelle déception pour Marco Odermatt, qui, lors des Jeux olympiques, avait déjà dû se contenter de la médaille d’argent dans sa discipline de prédilection.

«Ce petit quelque chose qui m'a manqué»

Selon Marco Odermatt, cette perte de domination s’explique par un changement d’orientation. «Cette saison, j’ai gagné quatre descentes, et c'est devenu mon objectif principal. Les autres années, c’était l’inverse, et c’est peut-être ce petit quelque chose qui m'a manqué aujourd’hui», a-t-il expliqué à SRF après sa première manche manquée à Hafjell.

Faut-il y voir une retraite anticipée en géant? «Certainement pas pour l’instant», assure-t-il. «L’année prochaine est déjà planifiée, avec notamment des championnats du monde à domicile. Et je suis encore assez bon pour jouer les premiers rôles.» Pour la suite, Marco Odermatt laisse toutefois planer le doute. Il conclut: «Après, peut-être que ce sera terminé.»