La superstar du ski américaine Mikaela Shiffrin se lance dans une nouvelle aventure médiatique. Dans le premier épisode de son podcast «What's the point with Mikaela Shiffrin», elle reçoit un invité très spécial: son fiancé Aleksander Aamodt Kilde.

1/7 Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde traversent les épreuves ensemble. Photo: INstagram/mikaelashiffrin

Ramona Bieri

De nombreuses stars du sport ont déjà leur propre podcast, et Mikaela Shiffrin rejoint désormais le mouvement. La sextuple vainqueure du classement général de la Coupe du monde inaugure cette nouvelle plateforme avec un échange intime et sincère, en compagnie d’Aleksander Aamodt Kilde.

Le Norvégien se remet actuellement de sa terrible chute de janvier 2024 et vise un retour à la compétition lors des épreuves de vitesse début décembre à Beaver Creek (USA). Pourtant, il avait promis à ses parents, alors qu’il se trouvait encore sur son lit d’hôpital, qu’il ne disputerait plus jamais de descentes.

«C’était grave»

Dans l’épisode, le couple évoque aussi cette période difficile. L’été dernier, la guérison de l’épaule de Kilde semblait bien avancée, jusqu’à ce qu’une infection vienne tout remettre en question. «Cela m’a plus affecté que la chute elle-même», confie le Norvégien. «En tant que skieurs, nous sommes préparés à tomber, cela fait partie du jeu. Mais cette infection a été effrayante, car j’avais l’impression de tout faire correctement. Elle est arrivée de nulle part. C’était grave.»

L’amour au micro

Mais le podcast ne parle pas seulement de blessures et de rééducation. Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde abordent aussi leur relation, souvent scrutée par le public.

«C’est assez amusant de lire tous les commentaires sur notre couple», raconte Mikaela Shiffrin. «Les gens me demandent sans cesse: 'Où est Aleks? Est-ce lui qui prend la photo? Pourquoi tu ne parles pas de lui ? Vous n’êtes plus ensemble?'»

Et parfois, cela va plus loin: «Certains deviennent vraiment agressifs et me disent d’arrêter de skier, de passer du temps avec Aleks et d’avoir des enfants», confie-t-elle. Avant d’ajouter, dans un sourire: «C’est vrai que c’est tentant.»



«Nous n’avons pas encore fini»

Pourtant, fonder une famille n’est pas encore à l’ordre du jour. «Nous n’avons pas encore fini», estime Mikaela Shiffrin. «Nous sommes très bien dans ce que nous faisons en ce moment.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Aleksander Aamodt Kilde partage cette vision: «C’est une question de priorités. J’aimerais que ma priorité absolue soit d’être avec toi 24 heures sur 24. Mais le sport a une date d’expiration. Je sais que nous pourrons tout faire, le moment venu.»

«Penses-tu que ce sera bizarre quand nous passerons plus de temps ensemble ?», demande Mikaela Shiffrin. «Oui, un peu», répond-il, avant de préciser: «Pas bizarre, juste différent. Parce que quand nous sommes ensemble, nous rions beaucoup.»

Un rire partagé qui, visiblement, fait partie de leur quotidien. «Même la nuit, il nous arrive d’éclater de rire sans raison», raconte-t-elle. Une complicité qui, au-delà du sport et des blessures, semble plus forte que jamais.