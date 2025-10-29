Avec trois médailles olympiques à son actif – une en or – Lindsey Vonn rêve de créer la surprise aux JO de Milan et Cortina, en février 2026. Mais la skieuse américiaine ne se met aucune pression: pour elle, l'essentiel est acquis.

Lindsey Vonn skie relâchée, mais a encore de l'ambition. Photo: AFP

Blick Sport

«Je pense que personne ne se souvient du retour de Michael Jordan. Je ne pense pas que cela fasse partie de son héritage.» Lindsey Vonn s'est exprimée mardi, lors du Sommet des médias du Comité olympique américain à Manhattan. L'inoxydable skieuse de 41 ans, de retour à la compétition en décembre 2024, ne se met pas de pression devant cette nouvelle saison, année olympique qui plus est.

«J'ai déjà réussi. J'ai déjà gagné. Je suis monté sur le podium depuis mon retour, je détiens le record de la médaillée la plus âgée en Coupe du monde, a-t-elle confié. Je me sens heureuse et libre. Je le fais parce que j'aime ça. Je ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.» Avec un genou en partie remplacé, le retour de Lindsey Vonn s'apparentait à un défi quasiment insurmontable. Elle a prouvé pouvoir encore lutter.

Les JO en point d'orgue

Lindsey Vonn a même déclaré se sentir en excellente forme. Au géant d'ouverture à Sölden, le week-end dernier, l'Américaine, partie avec le dossard 30, a toutefois été éliminée après avoir ramassé une porte. Cette saison, elle rêve de Jeux Olympiques. «Je ne voulais pas me fixer cet objectif, car je ne savais même pas si j'allais être capable de concourir, et encore moins de me qualifier ou de terminer la saison. Après m'être entraîné davantage et avoir retrouvé ma forme, je me dis que c'est un objectif atteignable.»

À 41 ans, Lindsey Vonn rêve de JO dans sa station «fétiche». Photo: IMAGO/Imagn Images

Pour y parvenir, Lindsey Vonn devera cependant accumuler un certain nombre de points sur le circuit de Coupe du monde. «J'ai toujours rêvé de retourner à Cortina. C'est un endroit tellement spécial pour moi», raconte celle qui a remporté 12 victoires en Coupe du monde dans la station italienne.

«J'ai mis un terme à ma carrière en 2019 dans des conditions pas idéales. J'aimerais vraiment clore ce chapitre d'une meilleure façon, cette fois.»