Lindsey Vonn pleure son ancien entraîneur

Le pionnier du ski autrichien Erich Sailer est décédé à 99 ans. Lindsey Vonn, qu'il a entraînée, lui rend hommage sur Instagram. Sailer, intronisé au Temple de la renommée du ski américain, a joué un rôle crucial dans la carrière de Vonn.

La skieuse a fait part de son émotion sur Instagram Photo: Getty Images

Blick Sport

Le pionnier du ski autrichien Erich Sailer est décédé à l'âge de 99 ans. La skieuse Lindsey Vonn, dont il a été l'entraîneur, a fait part de son émotion sur les réseaux sociaux. «Erich était plus que mon entraîneur. Il était plus que le moniteur de ski de mon père. Erich était ma famille», a écrit l'Américaine sur Instagram.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Erich Sailer a été intronisé au Temple de la renommée du ski aux États-Unis. Après avoir émigré aux États-Unis, il a dirigé des stages d'entraînement pour jeunes skieurs prometteurs. C'est lors d'un de ces stages, dans le Minnesota, que Lindsey Vonn a effectué ses premiers virages.

«Mon père l'a connu pendant 62 ans et il a fait partie de ma vie depuis ma naissance. Sans lui, je ne serais sans aucun doute pas la personne ni la skieuse que je suis aujourd'hui», reconnaît la championne.