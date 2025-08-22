Lindsey Vonn pleure son ancien entraîneur

Le pionnier du ski autrichien Erich Sailer est décédé à l'âge de 99 ans. La skieuse Lindsey Vonn, dont il a été l'entraîneur, a fait part de son émotion sur les réseaux sociaux. «Erich était plus que mon entraîneur. Il était plus que le moniteur de ski de mon père. Erich était ma famille», a écrit l'Américaine sur Instagram.
Erich Sailer a été intronisé au Temple de la renommée du ski aux États-Unis. Après avoir émigré aux États-Unis, il a dirigé des stages d'entraînement pour jeunes skieurs prometteurs. C'est lors d'un de ces stages, dans le Minnesota, que Lindsey Vonn a effectué ses premiers virages.
«Mon père l'a connu pendant 62 ans et il a fait partie de ma vie depuis ma naissance. Sans lui, je ne serais sans aucun doute pas la personne ni la skieuse que je suis aujourd'hui», reconnaît la championne.