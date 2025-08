Lindsey Vonn fait venir un géant du ski dans son encadrement

1/10 Lindsey Vonn renforce son équipe Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

L'hiver dernier, Lindsey Vonn (40 ans) a fait son come-back. La double championne du monde 2009 (descente et super-G) a montré que, malgré une prothèse partielle du genou, elle n'avait rien perdu de son toucher de neige ni de sa capacité à aller vite. Elle a été récompensée par une place sur le podium durant les finales de la Coupe du monde à Sun Valley (USA). Elle s'était classée deuxième lors du super-G.

Son objectif pour la saison prochaine est clair: elle veut participer pour la cinquième fois aux Jeux olympiques et remporter une nouvelle médaille. Pour cela, l'Américaine a décidé de faire appel à une personnalité de premier plan. Head, l'équipementier de Vonn, a annoncé qu'elle travaillerait désormais avec Aksel Lund Svindal (42 ans). Les deux athlètes ne sont pas seulement liés par leur fournisseur, mais aussi par le fait qu'ils ont tous deux remporté le classement général de la Coupe du monde lors de la saison 2008/2009.

Leur aventure en commun commencera par un camp d'entraînement au Chili, comme l'indique le communiqué. La légende norvégienne doit apporter ses connaissances en matière d'équipement, de réglages et de stratégie de course et ainsi aider Lindsey Vonn à décrocher une nouvelle médaille olympique. Elle en a déjà trois à son actif: l'or (descente 2010) et deux fois le bronze (super-G 2008 et descente 2018).

«Nous sommes liés par une histoire commune».

Pour la skieuse, faire venir Svindal dans son équipe est une «étape incroyablement excitante. Nous avons une histoire commune, de l'entraînement à la victoire au classement général de la Coupe du monde. Et au fil des années, une profonde confiance et un respect mutuel se sont développés». Elle précise admirer ses connaissances «inégalées, notamment en matière d'équipement ainsi que de stratégie de course».

Elle a toujours apprécié sa perspicacité. Lindsey Vonn veut repousser les limites et espère que son expertise lui donnera une longueur d'avance sur ses concurrentes. «Je suis reconnaissante de l'avoir dans mon équipe, poursuit-elle. Je ne pourrais pas rêver d'un meilleur partenaire. Cette collaboration est une énorme source de motivation.»

Et que dit Aksel Lund Svindal? Il a tout d'abord été surpris par l'appel de la championne. Mais il se sent également honoré: «Elle est l'une des meilleures skieuses de tous les temps, et je suis très impressionné par sa détermination pour ce retour». Il se dit impatient de voir «ce qui sera possible dans les mois à venir».

Comme Lindsey Vonn, le Norvégien a mis un terme à sa carrière en 2019. Il a remporté 36 courses de Coupe du monde et est parti en tant que double champion olympique et quintuple champion du monde. Contrairement à l'Américaine, il n'est pas revenu sur le devant de la scène. De son côté, Lindsey Vonn a déjà annoncé qu'elle aussi mettrait définitivement un terme à sa carrière après la saison olympique.