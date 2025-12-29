Mikaela Shiffrin aurait-elle dû être disqualifiée?

Intouchable depuis des semaines, Mikaela Shiffrin a vacillé à Semmering face à Camille Rast. Battue pour neuf centièmes, la Suissesse confirme sa progression malgré une polémique en fin de course.

Mathias Germann

Une classe au-dessus de toutes les autres. Dans une ligue à part. Intouchable. Les gros titres des dernières semaines ont propulsé Mikaela Shiffrin dans une autre dimension du ski. À juste titre. Quatre slaloms, quatre victoires. Et toujours avec au moins une seconde d’avance. Shiffrin, la dominatrice.

Pour tout le monde, c’était clair: elle allait encore écraser la concurrence à Semmering (Autriche). Tout le monde? Presque. Retour en arrière. Jeudi soir, Denis Wicki est assis sur un banc en bois, dans le centre de séminaires d'un hôtel. Le regard tourné vers l’avenir, l’entraîneur de Camille Rast (26 ans) lâche une phrase lourde de sens. «Il ne manque pas grand-chose pour battre Mikaela. Camille progresse sans cesse. Je sens que ça arrive.»

«J'ai bien mangé, bien dormi»

Dimanche, les faits lui donnent raison. Wicki trace le premier parcours: peu rythmé, truffé de huit épingles, compliqué. Exactement le genre de tracé que Rast affectionne. Elle ne déçoit pas. Meilleur temps. Shiffrin n’est que quatrième, à 54 centièmes. La Suissesse savoure. «J’ai bien mangé, bien dormi, et j’adore les courses nocturnes. C’est pour ça que je me réjouis particulièrement du deuxième tracé», confie-t-elle.

Allait-elle céder sous la pression? Non. Elle est bien trop détendue et sûre d’elle pour cela. Mais Shiffrin rappelle alors pourquoi elle est la meilleure skieuse de tous les temps. Sur la piste bosselée du Hirschenkogel, elle sort une manche exceptionnelle. Katharina Liensberger et le super talent Lara Colturi reculent.

Puis vient le tour de Rast. Elle attaque, skie très fort, mais commet une petite faute dans le deuxième mur. «C’est là que j’ai perdu la course», dira-t-elle plus tard. Rast termine deuxième. Une performance solide, mais insuffisante face à Shiffrin. «Hier, il me manquait 14 centièmes, aujourd’hui 9. Je ne suis pas loin. Je dois simplement continuer comme ça, et peut-être que ça finira par passer.»

«Un recours n’aurait rien changé»

Alors que la cérémonie de remise des prix bat encore son plein, un nouvel épisode fait polémique. Le succès manqué de Rast pourrait-il lui être attribué après coup? Shiffrin aurait inspecté le tracé de la deuxième manche onze minutes trop longtemps. Une infraction claire au règlement. Beat Tschuor, entraîneur en chef de l’équipe suisse, explique: «Après que pratiquement toutes les skieuses avaient reconnu le parcours, certaines portes ont été déplacées. Il y avait un groupe, dans lequel se trouvait Shiffrin».

Il n’avait encore jamais vu une telle situation en de nombreuses années de Coupe du monde, mais il dit devoir accepter la décision. «Un recours n’aurait rien changé.» Pourquoi? Parce que le directeur de course de la FIS, Markus Mayr, a prolongé la reconnaissance de quinze minutes à la dernière minute. Une décision de fait, impossible à contester.

Shiffrin en a-t-elle tiré un avantage? «Probablement», estime Rast. Elle juge l’intervention de la FIS discutable. «On peut aussi skier intelligemment sur deux portes, même si la piste n’est pas idéale à cet endroit.» Mais pas de colère. «C’est quand même agréable de terminer l’année avec deux podiums.»



