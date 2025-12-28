Justin Murisier offre aux enfants, via Blick, une chance en or de dessiner le casque qu'il portera au Lauberhorn. Avec une rencontre exclusive dans la foulée!

Marcel W. Perren

Justin Murisier a écrit un chapitre particulier de l'histoire du ski il y a environ douze mois à Beaver Creek: Sur la très technique et extrêmement sélective «Birds of Prey», le Valaisan a relégué son glorieux camarade Marco Odermatt à la deuxième place.

Les entraîneurs de Swiss-Ski s'accordent à dire que le cousin de la légende de la descente William Besse (vainqueur du Lauberhorn en 1994) est encore plus fort cette saison que l'année dernière. Mais cette excellente forme ne s'est pas encore concrétisée par des podiums. «Lors de la défense de mon titre en descente à Beaver Creek, j'ai moi-même tout gâché, j'étais probablement trop motivé et j'ai trop mis les gaz», estime Justin Murisier.

Ce grand combattant, qui a dû faire face à trois ruptures des ligaments croisés entre 2011 et 2018, a également souvent connu une grande malchance au niveau des dossards. Comme lors du dernier super-G à Val Gardena, où il avait pris la tête avec le numéro 5. Mais comme la lumière s'est ensuite améliorée, le skieur Head a dû se contenter de la 23e place au classement final. «Justin a été mal récompensé pour sa performance», avait ce jour-là résumé le chef d'équipe Marco Odermatt.

Cliquez ici pour le concours

C'est peut-être un nouveau design de casque qui redonnera le sourire à ce forestier de formation du Val de Bagnes. En vue des courses de Coupe du monde à Wengen, Justin Murisier a en effet eu une idée particulière. «Je vais disputer le super-G et la descente du Lauberhorn avec des casques conçus par des enfants. Je vendrai ces deux casques aux enchères après les courses. Je reverserai les recettes à la fondation contre le cancer ARFEC et à l'Aide suisse contre le cancer de l'enfant».

Alors, chers enfants: sortez vos crayons de couleur ou vos crayons à papier et envoyez votre dessin pour Justin Murisier à blicksport@ringier.ch Les deux plus beaux dessins seront imprimés sur les casques du Lauberhorn de Justin. En récompense, les enfants ayant dessiné les casques choisis par le skieur recevront deux billets pour le super-G du Lauberhorn le 16 janvier. Un «meet and greet» est inclus dans le prix. «Je me réjouis de pouvoir rencontrer personnellement, après la course, les deux enfants qui auront embelli mon casque», déclare Justin Murisier. La date limite d'envoi est le 5 janvier.

