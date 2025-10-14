Le film «Downhill Skiers» offre une immersion de 126 minutes dans l'univers de la Coupe du monde de ski. Marco Odermatt partage sa vie devant la caméra, révélant des moments intimes et familiaux rarement vus.

1/6 Marco Odermatt s'est glissé dans un rôle inhabituel. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

Ramona Bieri

Les fans de ski peuvent désormais s’immerger pendant 126 minutes dans l’univers de la Coupe du monde grâce au film Downhill Skiers. Après une première officieuse au début du mois au Zurich Film Festival, la première officielle a eu lieu à Vienne, en Autriche.

Parmi les invités, Marco Odermatt faisait figure d’acteur principal. Comment le champion suisse a-t-il vécu ce rôle inhabituel? «Nous sommes un peu habitués à la vie publique, donc cela ne change pas beaucoup si une caméra supplémentaire est braquée sur nous les jours de course », explique-t-il au Kurier.

Il précise toutefois: «Mais les moments privés à la maison, dans un cadre familier, étaient vraiment spéciaux et émouvants.» Les caméras ont ainsi suivi les stars du ski dans leur quotidien, capturant des instants rares et intimes.

Un film pour le sport et pour les jeunes

L’objectif du projet pour les athlètes était que le résultat final représente «une valeur ajoutée pour le sport». Marco Odermatt espère également que le film motivera les enfants à pratiquer le ski plutôt que de les intimider. «Ce que nous faisons dans le film n’a pas forcément besoin d’être appelé 'ski'», précise-t-il.

Malgré de nombreuses chutes spectaculaires ces dernières saisons, la passion de Marco Odermatt pour le ski reste intacte. «Lorsqu’un collègue chute lourdement, on se retrouve le lendemain au départ avec un autre état d’esprit», confie-t-il. Son premier réflexe: détourner le regard. «Je n’ai pas besoin de voir le choc ni les conséquences d’une chute.» En revanche, ce qui l’intéresse, c’est d’analyser où et pourquoi la chute s’est produite.

En route pour la nouvelle saison

Avant de retrouver les descentes, Marco Odermatt participera au slalom géant de Sölden (Autriche). «Je devrais bientôt être en pleine forme pour la course», affirme-t-il. Le glacier de Rettenbach lui laisse encore un compte à régler: l’an dernier, il avait été éliminé après environ 40 secondes. Un coup d’œil sur son dernier temps intermédiaire avait révélé qu’il possédait alors sept dixièmes d’avance sur le leader à mi-parcours.