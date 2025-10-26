Marco Odermatt en tête après la première manche à Sölden

Dans des conditions compliquées à Sölden, Marco Odermatt s'est classé en tête de la première manche du géant. Si Thomas Tumler se trouve en embuscade, Loïc Meillard est lui déjà loin de la tête.

Marco Odermatt est en tête après la première manche du géant de Sölden. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Vainqueur du globe de la spécialité l'hiver dernier, Marco Odermatt repart fort cette saison. Le Nidwaldien a dominé la première manche du géant de Sölden, raccourcie de dix portes en raison du brouillard, malgré une fin de tracé quelque peu sur la retenue (58.18). Son avance sur son premier poursuivant, Marco Schwarz, est minime (+0.01) et devrait offrir une deuxième manche de feu.

Stefan Brennsteiner (+0.25) complète le podium, devant le Suisse Thomas Tumler (+0.58) qui aura un coup à jouer lors de la deuxième manche. La mission remontée s'annonce en revanche plus compliquée pour Loïc Meillard. Le Valaisan, vainqueur des deux derniers géants de la saison dernière, est resté sous la seconde, mais compte un retard déjà important (9e à +0.96). Tout comme l'Autrichien Henrik Kristoffersen (5e à +0.73) et le Norvégien Atle Lie McGrath (7e à +0.86). Entre les deux skieurs se trouvent le surprenant belge Sam Maes (+0.83).

Luca Aerni est lui passé complètement à côté de sa manche en terminant 24e à 2 secondes 25 du leader. Sa présence sur le second tracé est loin d'être assurée. Lucas Pinheiro Braathen, qui entretien une relation particulière avec la piste de Sölden, ne sera lui assurément pas au départ en début d'après-midi. Le Brésilien a fait faute sur l'intérieur et est éliminé. C'est la première surprise de la saison. Le Français Leo Anguenot et l'Autrichien Manuel Feller ont également connu l'élimination.