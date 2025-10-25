La surprenante Julia Scheib domine les débats à Sölden

Troisième il y a un an pour l'ouverture de la saison, Julia Scheib pourrait bien décrocher sa première victoire en Coupe du monde. À Sölden, l'Autrichienne a relégué les autres skieuses à plus d'une seconde après la première manche du géant. Lara Gut-Behrami est 5e.

Julia Scheib est loin devant après la première manche à Sölden. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Dire que Julia Scheib aime la piste de Sölden n'est pas une exagération. Il y a un an, l'Autrichienne y avait décroché son premier (et unique) podium en carrière, elle qui avait terminé troisième de ce géant d'ouverture de la saison. Ce samedi, elle pourrait faire bien mieux.

Après la première manche, la skieuse de 27 ans mène le bal. Et pas qu'un peu. Sa dauphine, l'Américaine Paula Moltzan, pointe à… 1"28. Un monde sur une course qui a duré moins de 68 secondes pour la plus rapide des skieuses. Troisième provisoire, la Croate Zrinka Ljutic (+1"32) n'est pas assurée du podium.

Car derrière Julia Scheib, les écarts sont serrés. Cinquième provisoire, juste devant Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami pointe à 1"54 de la leader, à donc 22 centièmes du podium. Monter sur la boîte pour la cinquième et dernière fois de sa carrière à Sölden est toujours possible pour la Tessinoise.

Par contre, Camille Rast et Wendy Holdener se battront plutôt pour les places d'honneur. La Valaisanne (13e, +2"23) et la Schwytzoise (16e, +2"74) vont tout faire pour terminer dans le top 15. Début de la 2e manche à 13h, en direct sur Blick.