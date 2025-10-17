Le spécialiste autrichien du slalom Manuel Feller revient sur sa décision d'arrêter le géant. Il participera à Sölden malgré ses réticences sur le nouveau tracé, espérant un résultat dans le top 20 pour sa probable dernière course dans cette station.

Le dos de Manuel Feller le fait à nouveau souffrir. Au lieu de s’entraîner, le skieur autrichien a dû subir plusieurs injections la semaine dernière. «C’est un vieux problème chez moi», a confié le spécialiste des disciplines techniques au journal «Krone». Il devrait toutefois être prêt pour l’ouverture de la saison à Sölden (Autriche) la semaine prochaine.

Les organisateurs du slalom géant sur le glacier du Rettenbach ont apporté quelques nouveautés cette année: des vagues supplémentaires ont été ajoutées dans la partie finale du tracé, censées offrir davantage de spectacle. Une initiative qui laisse Manuel Feller plutôt sceptique. «Je ne sais pas si c’était nécessaire d’ajouter cela lors de la première course de la saison, à 3000 mètres d’altitude, juste avant l’arrivée», a-t-il critiqué sur ORF, la Radiodiffusion autrichienne. «Il y a quand même un certain risque, surtout lors de la deuxième manche.»

Selon lui, c’est précisément lors de cette manche que les meilleurs skieurs, ceux en tête après la première descente, se retrouvent à skier dans l’ombre. Manuel Feller et ses coéquipiers ont déjà pu tester le tracé à l’entraînement, où quelques situations limites auraient été évitées de justesse. «Je ne suis pas le plus grand fan de cette idée», admet-il. «Mais c’est pareil pour tout le monde, alors nous allons nous y adapter.»

«Certainement ma dernière course à Sölden»

Sölden n’a jamais vraiment réussi à Manuel Feller. En huit participations, sa meilleure performance reste une 12e place en 2019. Il a manqué quatre fois la deuxième manche et a été éliminé une fois dès la première. «Ce ne sera jamais une histoire d’amour», a-t-il déclaré à ORF. Avant d’ajouter: «Ce sera assez certainement ma dernière course à Sölden.» Une façon de laisser entendre qu’il compte désormais se concentrer sur le slalom.

La saison dernière, ses résultats en géant ont été décevants: trois éliminations en sept courses, une non-qualification pour la deuxième manche et, au mieux, une 15e place. Après la course d’Hafjell (Norvège) en mars, il avait d’ailleurs annoncé qu’il mettait fin à sa carrière en géant: «Je ne vais certainement pas m’infliger le plaisir de traîner quelque part avec le dossard 50», avait-il lâché, relégué hors du top 30 mondial.

Pourtant, moins de deux mois plus tard, Manuel Feller revenait sur sa décision: il participera à Sölden et décidera ensuite, course après course, de la suite. Il sait qu’avec un dossard élevé, «ce sera la bagarre», mais ajoute dans un sourire: « Quand je suis au départ, le feu est toujours là.» Un top 20 à Sölden suffirait à son bonheur.