La Coupe du monde de ski alpin débutera comme prévu à Sölden les 25 et 26 octobre. La FIS a confirmé l'excellent état de la piste, avec un slalom géant féminin samedi et masculin dimanche.

Tout est prêt pour le début de la Coupe du monde à Sölden

Les courses de la Coupe du monde de ski Audi FIS à Sölden sont confirmées après le contrôle officiel de la neige (archives) Photo: Getty Images

Rien ne s’oppose au départ de la Coupe du monde à Sölden les 25 et 26 octobre. Markus Mayr, directeur technique des courses féminines de la FIS, l’a annoncé jeudi après le contrôle de la neige: «La piste est déjà en excellent état une semaine avant le départ. Les responsables ont fait un excellent travail; il ne reste plus qu’à peaufiner la finition», a-t-il expliqué dans un communiqué de presse.

Maximilian Obergruber, chef de projet chez Ski Austria Events, a lui aussi salué les préparatifs: «Les conditions sont parfaites. En témoigne le fait que presque toutes les équipes ont déjà pu s’entraîner sur la piste de course.» Un week-end d’ouverture fantastique est attendu: le slalom géant féminin se déroulera samedi, celui des hommes dimanche.