De nouveaux visages et des skieurs expérimentés bénéficieront de places garanties en Coupe du monde. Cette évolution promet de maintenir la domination suisse, après une saison record marquée par 64 podiums et 13 médailles aux Championnats du monde.

1/4 La Suisse dispose de sept nouvelles places fixes pour la prochaine Coupe du monde. L'une des quatre femmes est Stefanie Grob. Photo: AFP

Alexander Hornstein

Avec 64 podiums en Coupe du monde, une victoire au classement des nations et 13 médailles aux Championnats du monde, l’hiver dernier a été l’un des plus réussis de la longue histoire du ski suisse. Cette domination devrait se poursuivre la saison prochaine, notamment grâce à l’émergence de nouveaux visages.

Cette évolution est rendue possible par les places de départ fixes personnelles gagnées en Coupe d’Europe la saison passée. Grâce à ces résultats, la sélection suisse bénéficie désormais d’un contingent élargi pour les courses de Coupe du monde. En effet, la FIS attribue un nombre limité de places de départ par sexe et par discipline, selon des critères précis. Mais les athlètes ayant terminé parmi les trois premiers du classement par discipline en Coupe d’Europe obtiennent un droit de départ fixe supplémentaire. Et la Suisse en compte pas moins de sept cette année.

De nouveaux noms et des visages familiers dans toutes les disciplines

Que ce soit dans les disciplines techniques ou en vitesse, de nouveaux noms – ainsi que des skieurs déjà connus – veulent transformer cette position avantageuse en résultats concrets. En super-G, la jeune Stefanie Grob (21 ans) prendra le départ sans la pression des qualifications, tout comme Livio Hiltbrand (22 ans) et Alessio Miggiano (23 ans) en descente.

Vanessa Kasper (28 ans) et Lenz Hächler (22 ans) devraient quant à eux figurer régulièrement en slalom géant, tandis qu’Eliane Christen (26 ans) et Aline Danioth (27 ans) bénéficieront de leurs places de départ fixes en slalom.

Même si la fédération doit valider chaque participation, les places fixes sont généralement utilisées, comme le montre l’exemple de Livio Hiltbrand. Le vainqueur du classement de la descente en Coupe d’Europe 2024 a pris le départ de cinq des six descentes disputées en Coupe du monde la saison dernière.

Tous ont déjà goûté à la Coupe du monde

Aucun de ces athlètes ne découvrira la scène mondiale. La plus expérimentée du groupe, Aline Danioth (27 ans), affiche déjà 65 départs en Coupe du monde – un statut presque vétéran.

À l’autre extrême, on retrouve Alessio Miggiano, spécialiste des disciplines de vitesse. L’hiver dernier, il a participé à trois descentes de Coupe du monde et signé son meilleur résultat à Kvitfjell, avec une 43e place. D’autres départs devraient suivre, peut-être dès l’ouverture de la descente, le 4 décembre à Beaver Creek.