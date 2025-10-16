Publié: il y a 29 minutes

La skieuse italienne Marta Rossetti, 26 ans, s'est gravement blessée au genou droit lors d'un entraînement. Cette blessure la privera des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, un coup dur pour l'équipe italienne de slalom.

La malédiction olympique s’acharne sur cette skieuse

La malédiction olympique s’acharne sur cette skieuse

Marta Rossetti était quasiment la seule Italienne à marquer régulièrement des points en slalom. Photo: Sven Thomann

Mauvaise nouvelle pour l’équipe italienne de slalom: Marta Rossetti, 26 ans, s’est grièvement blessée lors d’un entraînement dans la vallée de Senales.

Selon la Fédération italienne des sports d’hiver (FISI), la skieuse souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur et d’une lésion du ménisque au genou droit.

Absente aux JO

Originaire des rives du lac de Garde, Marta Rossetti devra faire une croix sur les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, qui auront lieu pratiquement à domicile. Un coup du sort particulièrement cruel: elle avait déjà manqué les Jeux de 2021 en raison d’une blessure similaire aux ligaments croisés.

Ces dernières saisons, Marta Rossetti était quasiment la seule Italienne à marquer régulièrement des points en slalom. Elle totalise 14 classements dans les points et compte comme meilleur résultat une cinquième place, son record en carrière jusqu’ici.