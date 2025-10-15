Pour cette nouvelle saison de ski, sept skieurs suisses, des champions du monde et un athlète en passe de devenir papa ont annoncé prendre leur retraite. Blick fait le point, à dix jours de la première course de la saison.

Tous ces skieurs ne prendront plus de départ en Coupe du monde

Urs Kryenbuehl a mis fin à sa carrière de skieur au mois d'avril. D'autres ont également décidé de décrocher les skis. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Tenant du titre du «classement des nations», la Suisse, comme beaucoup d'autres pays, devra composer sans un certain nombre d'athlètes pour la nouvelle saison de ski. L'arrêt le plus notable porte certainement le nom d'Urs Kryenbühl, trois podiums en Coupe du monde dans sa carrière.

Sept retraites suisses

Début mars à Åre, en Suède, Elena Stoffel (29 ans) annonçait sa retraite. La Valaisanne confie désormais au Blick que la flamme du sport de compétition «ne brûlait plus aussi fort qu’avant». Elle tire sa révérence après 64 départs en Coupe du monde.

La flamme s’est également éteinte chez Reto Schmidiger (33 ans). Il n’a pas attendu la fin de la saison pour s’arrêter, mettant un terme à sa carrière dès décembre. En 2016, il était monté sur le podium d’une épreuve par équipes – sa seule distinction en 93 courses.

La carrière de Yannick Chabloz (26 ans) s’est, elle aussi, arrêtée avant la fin de l’année dernière. Longtemps considéré comme un grand espoir de la vitesse, il avait terminé 13e lors de sa deuxième descente de Coupe du monde, avec le dossard 43. Mais en 2022, deux chutes graves en quelques mois ont profondément marqué sa carrière. «C’était une période formidable, même si elle a malheureusement été trop courte», confie Yannick Chabloz, qui n’a disputé que cinq courses en Coupe du monde.

Au printemps, Urs Kryenbühl (31 ans) et Cédric Noger (33 ans) ont à leur tour annoncé leur retraite. «J’ai pu vivre de très beaux moments en Coupe du monde, mais aussi en découvrir le côté sombre», expliquait Urs Kryenbühl. En 62 courses, il est monté trois fois sur le podium, mais a souvent été stoppé par des blessures. En décembre 2024, alors qu’il préparait son retour, il s’est gravement blessé au genou à l’entraînement – une blessure dont il ne reviendra pas.

«Nögi out», a écrit pour sa part Cédric Noger, au moment de faire ses adieux au ski professionnel. Son meilleur résultat: une quatrième place en Coupe du monde, sur 28 courses.

Six mois après une grave blessure au genou survenue à l’entraînement, Noémie Kolly (27 ans) a également choisi d’arrêter. Ce n’est pas la première fois qu’une blessure vient interrompre son élan. Au fil de sa rééducation, elle réalise qu’«elle n’est plus prête à faire les sacrifices qu’exige le sport de haut niveau». Elle compte cinq classements dans le top 20 en Coupe du monde (31 courses).

Cet été, Noel von Grünigen (30 ans) a aussi annoncé tourner la page, après 36 départs en Coupe du monde et 111 en Coupe d’Europe. «Je peux garder dans mon cœur les succès obtenus, qui sont la récompense de plus de dix ans de travail acharné en tant que professionnel», confie-t-il au Blick.

L'Autriche aussi, perd du monde

L’équipe autrichienne enregistre également sept retraites. Le plus grand nom à tirer sa révérence est Stéphanie Venier (31 ans). Quelques mois après son titre mondial en super-G, elle a mis un terme à sa carrière pour se consacrer à sa vie privée. Elle s’est mariée avec Christian Walder (34 ans); ils attendent leur premier enfant. Il a lui aussi tiré sa révérence.

Le couple Christian Walder et Stephanie Venier ont d'autres projets de vie. Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

Tamara Tippler (34 ans), dix podiums à son actif, souhaitait reprendre la compétition en tant que mère. Finalement, elle n’a pas été retenue pour une course et a décidé de se retirer, non sans adresser de sévères critiques à la Fédération.

Christopher Neumayer (33 ans), auteur de sa meilleure performance en 2024 avec une 12e place à Kitzbühel, Elisabeth Kappaurer (31 ans), Michelle Niederwieser (26 ans) et Elisabeth Reisinger (29 ans) ont également raccroché les skis.

Treize autres retraites

En 2021, Sebastian Foss-Solevaag (34 ans) est sacré champion du monde de slalom et remporte aussi l’or par équipe. Le Norvégien, triple vainqueur en Coupe du monde, met aujourd’hui fin à sa carrière, tout comme son compatriote Rasmus Windingstad (31 ans).

Après 158 slaloms de Coupe du monde, dont onze podiums et une victoire, Stefano Gross (39 ans) dit lui aussi adieu au circuit. Lors de sa dernière saison, l’Italien a ému le public en embrassant la neige à Schladming, sur son slalom préféré. Ses coéquipières Vivien Insam (28 ans) et Vera Tschurtschenthaler (28 ans) ne prendront plus le départ non plus.

En Allemagne, cinq athlètes se retirent: Stefan Luitz (33 ans), vainqueur d’un géant en 2018, Dominik Schwaiger (34 ans), Adrian Meisen (28 ans), Anna Schillinger (24 ans) et Roni Remme (29 ans). Cette dernière, qui courait autrefois pour le Canada avant de rejoindre l’équipe allemande, n’a pas trouvé le second souffle espéré.

Le Slovène Bostjan Kline (34 ans), vainqueur d’une descente en 2017, a également mis fin à sa carrière après une grave blessure subie à l’entraînement en 2022. Enfin, les carrières de l’Américaine Allie Resnick (24 ans) et du Liechtensteinois Nico Gauer (29 ans) se sont également achevées.