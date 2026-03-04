Lucas Braathen va quitter ses montagnes pour sa petite amie

Lucas Braathen est sur un nuage. Outre l'or olympique, sa petite amie Isadora Cruz en est également responsable. Les deux passent du temps ensemble au Brésil. Et parlent de leur relation dans une interview.

Ramona Bieri

Lucas Braathen est aux anges. Victorieux du géant lors des JO de Milan-Cortina, il a offert au Brésil sa toute première médaille aux Jeux d'hiver. En raison du calendrier, le technicien a bénéficié d'une pause de près de trois semaines avant de reprendre la compétition le week-end prochain à Kranjska Gora (Slovénie). Et quoi de mieux, pour fêter son succès, que d'aller au pays de la caïpirinha et de la samba?

Au Brésil, il a été honoré comme il se doit. Lucas Braathen a notamment reçu un certificat sur lequel il était indiqué que sa performance inspirait les générations futures à croire qu'aucune frontière n'est infranchissable.» De quoi toucher le champion olympique: «Cette médaille d'or nous appartient à tous», a-t-il écrit sur Instagram.

Dans sa publication, il n'oublie pas de remercier sa petite amie, Isadora Cruz. Son idylle avec l'actrice brésilienne a été rendue public l'été dernier, les deux tourtereaux vivant une relation à distance depuis environ dix mois. Elle vit au Brésil tandis que lui a sa résidence principale en Autriche. Mais ils essaient de se voir aussi souvent que possible. A Noël, ils se sont retrouvés à Saint-Moritz, dans le canton des Grisons.

Star des réseaux

Les deux amoureux partagent régulièrement leur quotidien sur les réseaux sociaux. Lucas Braathen y a récemment établi un nouveau record. Il est devenu le premier skieur alpin masculin à compter plus d'un million d'abonnés sur Instagram, un chiffre que seules Mikaela Shiffrin et Lindsey Vonn avaient atteint jusqu'à présent dans le cirque blanc. En guise de comparaison, Marco Odermatt ne compte que 630'000 followers..

«Lucas et moi essayons de protéger notre vie privée autant que possible», a récemment déclaré Isadora Cruz dans une interview à la télévision brésilienne. Alors que le skieur a célébré le plus grand succès de sa carrière le jour de la Saint-Valentin, elle a néanmoins partagé une série de photos du couple sur les réseaux.

«On comprend les sacrifices de l'autre»

Elle décrit la relation à distance comme un véritable défi quotidien, «mais quand on a quelqu'un dont les rêves et les ambitions sont aussi grands que les nôtres, cela devient plus facile. On comprend les sacrifices de l'autre et on se réjouit beaucoup de ses succès.»

Récemment, Lucas Braathen et Isadora Cruz ont révélé lors d'une interview télévisée qu'ils allaient bientôt passer plus de temps ensemble. L'actrice habite en effet à seulement dix minutes du centre olympique brésilien. Les deux ont ainsi convaincu l'entraîneur du médaillé d'or de «déplacer son entraînement au Brésil en dehors de la saison de ski et de neige». Pour le plus grand bonheur de la jeune femme: «Lucas restera donc ici avec moi d'avril à août.»