Attention à Lindsey Vonn, la «Terminator» des pistes de ski

Lindsey Vonn fait un retour impressionnant à St-Moritz, dominant le premier entraînement de descente. A 41 ans, l'Américaine se sent «dans la meilleure forme de sa vie», grâce à sa prothèse en titane et un entraînement intensif.

Mathias Germann

C’est l’une des répliques les plus célèbres du cinéma: «I'll be back.» Je reviendrai. Prononcée par Arnold Schwarzenegger dans Terminator, elle résume aujourd’hui parfaitement le retour de Lindsey Vonn. Et à St-Moritz, l’Américaine a prouvé qu’elle n’était pas revenue pour faire de la figuration.

Déjà impressionnante lors du premier entraînement de descente – où elle avait dévalé la Corviglia à plus de 110 km/h, devançant Kajsa Vickhoff Lie de 59 centièmes et Sofia Goggia de 71 centièmes – la championne de 41 ans a confirmé de manière éclatante. Ce dimanche, Lindsey Vonn a remporté la descente officielle, rappelant au monde du ski pourquoi elle reste l’une des plus grandes spécialistes de vitesse de l’histoire.

«Je me sens vraiment bien. Je suis peut-être dans la meilleure forme de ma vie», confiait-elle déjà la veille à l’hôtel Kempinski. L’élément central de ce retour au sommet: son genou droit reconstruit. Sa prothèse partielle en titane tient parfaitement. «Je me sens comme Terminator», déclarait-elle récemment à «Bild».

«C’est le gène Vonn»

La semaine dernière déjà, lors d’un mini-camp avec l’équipe suisse en Engadine, Lindsey Vonn avait montré une vitesse impressionnante. Et elle l’a confirmé aujourd'hui.

Delia Durrer l’expliquait ainsi: «Lindsey skie avec finesse et fluidité. Elle laisse filer les skis et freine exactement là où il le faut.» Résultat: beaucoup de vitesse. «C’est le gène Vonn. C’est ce qui la rend unique.»

Derrière ce retour canon, il y a un travail colossal. «L’hiver dernier, j’étais plus mince que je ne le voulais», raconte la reine de la vitesse. Durant l’été, elle a repris six kilos de masse musculaire. Elle contrôle désormais mieux ses appuis. «Je n’ai rarement été aussi disciplinée.»

Un champion norvégien aux côtés de Lindsey Vonn

Ni son âge, ni sa prothèse, ni sa pause de six ans en Coupe du monde ne freinent Lindsey Vonn. L’hiver dernier, elle avait déjà effectué un timide retour, avec une 2e place au super-G de Sun Valley (États-Unis). L’essentiel était de retrouver des réglages de matériel adaptés.

Pour cela, Lindsey Vonn a renforcé son staff avec Aksel Svindal, quintuple champion du monde et double champion olympique. «C’est une belle mission. J’ai beaucoup observé Lindsey la saison dernière et j’avais quelques théories. Nous en discutons et nous appliquons ce qui la fait progresser», explique Aksel Svindal. Lindsey Vonn confirme: «Je suis tellement heureuse de l’avoir avec moi».

L’Américaine se sent mieux que jamais: «Mon corps est différent maintenant, je bouge parfaitement, j’ai beaucoup de puissance. Et j’ai retrouvé une grande confiance. Je suis pleine d’énergie».

Un objectif clair

L’objectif est simple: les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Sur la Tofana, Lindsey Vonn a déjà gagné à douze reprises. Pour elle, cette piste est presque une seconde maison. «Je n’essaierais même pas si les Jeux n’avaient pas lieu là-bas», reconnaît-elle.

Elle a récemment confié à Eurosport: «Je ne sais pas si je serais satisfaite sans médaille à Cortina». Avant d’ajouter: «Mais je ne pense pas que cela arrivera». Voilà ce que signifie avoir confiance en soi. Une chose est sûre: Lindsey Vonn est bel et bien de retour. À 100%. Et déterminée à briller.