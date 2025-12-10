Lindsey Vonn a encore un rêve: faire fureur aux Jeux olympiques de l'année prochaine. Elle se sent plus forte que jamais, a assuré l'Américaine lors d'une conférence de presse à Saint-Moritz. Avant d'adresser tous ses voeux à sa rivale Lara Gut-Behrami.

Marco Mäder

Attaquer encore une fois à fond: telle est la devise de Lindsey Vonn. À 41 ans, la légende du ski alpin s’est fixé un dernier grand objectif: les Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo. «Je suis plus forte que jamais», a déclaré l'Américaine Vonn mercredi soir en conférence de presse à Saint-Moritz. «En 2015 et 2016, j’étais à mon apogée. Mais aujourd’hui, physiquement, je suis arrivée à un point parfait. Je suis plus puissante, je peux faire ce que je veux – même avec mon genou. Je me sens forte.»

L’Américaine mise tout sur l’Olympiade. Elle ne sait pas encore si elle disputera ensuite les dernières courses de la Coupe du monde.

Elle souligne surtout les progrès réalisés sur le plan physique. «Mon objectif était de gagner en force. Je n’ai pas atteint mon poids idéal, je suis donc un peu plus légère qu’avant», explique-t-elle. Elle va même plus loin: «Je ne me suis jamais sentie aussi en forme. Je suis peut-être dans la meilleure condition de ma vie.»

Un nouvel entraîneur pour la star

Aksel Lund Svindal, lui aussi convaincu du potentiel de Lindsey Vonn, est devenu son nouvel entraîneur et conseiller pour la saison olympique 2025/2026. «Techniquement, Lindsey est incroyablement forte. Et elle est d’une ambition folle. Travailler avec elle est un plaisir immense», affirme l’ancien champion norvégien.

Lindsey Vonn partage cet enthousiasme et se réjouit d’avoir Aksel Lund Svindal à ses côtés. Tous les signaux semblent au vert pour une grande saison: «J’ai plus confiance en moi que l’hiver dernier. L’énergie est très haute. L’an passé, je doutais encore. Je ne savais pas vraiment où j’en étais en termes de vitesse. Maintenant, je le sais parfaitement.»

Ses bons voeux à deux Suissesses

Mais malgré son impatience, Lindsey Vonn n’oublie pas celles qui ne pourront pas s’aligner de sitôt : les Suissesses blessées Lara Gut-Behrami et Corinne Suter. «J’ai vu Lara brièvement avant son passage à l’hôpital et je lui ai souhaité le meilleur. Ce n’est vraiment pas facile, surtout avant les Jeux. J’espère qu’elle disputera encore une saison et qu’elle pourra finir sa carrière comme elle le souhaite. Et je souhaite aussi le meilleur à Corinne, j’espère qu’elle reviendra vite.»



