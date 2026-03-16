Lindsey Vonn reste évasive sur son avenir dans le ski après sa grave chute aux Jeux olympiques. Elle se dit agacée par les questions et veut décider seule de la suite de sa carrière.

Lindsey Vonn agacée par les remarques incessantes sur son avenir dans le ski

Lindsey Vonn agacée par les remarques incessantes sur son avenir dans le ski

Ramona Bieri

2141 jours après avoir pris sa retraite, Lindsey Vonn a fait son retour à la compétition en décembre 2024. A 41 ans, l'Américaine avait un objectif clair: participer aux Jeux olympiques de 2026.

Mais son rêve d’une nouvelle médaille a viré au cauchemar. Huit jours avant la descente olympique, Lindsey Vonn s’est déchiré le ligament croisé du genou gauche. Elle prend malgré tout le départ de la course à Cortina d’Ampezzo, mais chute lourdement après seulement treize secondes. Le diagnostic est brutal: fracture compliquée du tibia de la jambe droite.

Retour à la salle de musculation

S’agit-il du point final, peu glorieux, de sa deuxième carrière? Car Lindsey Vonn avait jusque-là impressionné le monde du ski. Malgré une prothèse partielle au genou droit, elle faisait partie des meilleures et n’avait manqué le podium qu’à deux reprises lors des neuf courses disputées depuis son retour.

Après sa chute, Lindsey Vonn s’est concentrée sur sa guérison, partageant régulièrement ses progrès sur les réseaux sociaux. Elle a dû subir cinq opérations et les médecins ont réussi à éviter une amputation de sa jambe. Quelques semaines après l’accident, l’Américaine se déplace encore en fauteuil roulant, mais elle a déjà repris l’entraînement en salle de musculation. Et ce, malgré un pronostic prudent: «Il faudra environ un an pour que tous les os soient guéris.»

«Je ne suis pas prête à parler de mon avenir»

Jusqu’ici, Lindsey Vonn ne s’était pas exprimée sur la suite de sa carrière. A la surprise générale, elle a finalement abordé la question sur la plateforme X. «Non, je ne suis pas encore prête à parler de mon avenir dans le ski», écrit-elle d’emblée.

Elle rappelle avoir déjà passé six ans loin des pistes et mener une vie «merveilleuse» en dehors du sport. «C’était incroyable d’être à nouveau numéro 1 mondiale à 41 ans et d’établir de nouveaux records dans mon sport», souligne-t-elle avec fierté. Et d’ajouter: «Mais à mon âge, je suis la seule à décider de mon avenir. Je n’ai besoin de la permission de personne pour faire ce qui me rend heureuse.»

« J’ai encore beaucoup à vivre »

La championne américaine poursuit: «Peut-être que cela signifie reprendre la compétition, peut-être pas. Seul le temps nous le dira.» Visiblement agacée par les nombreuses questions à ce sujet, Lindsey Vonn lance également un message clair: «Arrêtez de me dire ce que je dois faire ou ne pas faire.»

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Elle assure qu’elle communiquera sa décision lorsqu’elle l’aura prise. Pour l’instant, la priorité reste la rééducation. «Cela ne veut pas dire que je vais continuer à courir. Cela signifie simplement que je ne suis pas encore prête à y penser», explique-t-elle. La suite de sa carrière viendra plus tard. Car, conclut-elle: «J’ai encore beaucoup à vivre.»