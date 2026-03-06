Lindsey Vonn est déjà de retour à l'entraînement

Trois semaines et demie après sa violente chute aux Jeux olympiques, Lindsey Vonn poursuit sa rééducation. L’Américaine partage sur Instagram des images de son retour à l’entraînement.

Ramona Bieri

Lindsey Vonn est une battante. L’Américaine le prouve une fois de plus. Trois semaines et demie se sont écoulées depuis sa violente chute lors de la descente des Jeux olympiques et elle se déplace toujours en fauteuil roulant. Mais cela ne l’empêche pas de reprendre le travail en salle de musculation.

Sur Instagram, la reine de la vitesse publie une vidéo où on la voit s’entraîner. Sa jambe blessée est bien sûr prise en charge, mais elle travaille également ses abdominaux et ses épaules. «Ce sont des moments difficiles, c’est certain, mais je suis toujours reconnaissante», écrit Vonn. «Je travaille dur. Le seul objectif est de retrouver la santé. Un jour à la fois.»

À la fin de la vidéo, Vonn se lève même très prudemment de son fauteuil roulant. Elle s’accroche et respire profondément. On lit sur son visage que ce moment est très important pour elle et qu’il l’émeut beaucoup.

Elle a échappé de peu à l’amputation

Ces dernières semaines, Vonn a traversé de nombreuses épreuves. Le 8 février, elle s’est élancée avec un objectif ambitieux: remporter la médaille d’or olympique en descente, malgré une rupture du ligament croisé antérieur. Treize secondes plus tard, son rêve s’est brisé. L’Américaine a heurté une porte et a lourdement chuté. Elle a été grièvement blessée, souffrant d’une fracture complexe du tibia.

Peu après, elle révèle qu’elle a failli perdre sa jambe. En raison de la blessure, le sang s’accumule et ne peut plus circuler normalement. Les médecins doivent inciser la jambe des deux côtés pour éviter l’amputation.

Vonn ne doit pas seulement faire face à sa blessure. Pendant son séjour à l’hôpital en Italie, son chien Leo décède. Cette réalité la frappe de plein fouet à son retour, lorsqu’il ne l’accueille pas comme d’habitude. «C’est une dure réalité à laquelle j’ai dû faire face», écrit-elle sur Instagram. Reprendre l’entraînement musculaire constitue une autre étape importante pour elle.