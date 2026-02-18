Après sa chute, Lindsey Vonn pleure son chien Leo

Ramona Bieri

Le mois de février a été éprouvant pour Lindsey Vonn. Le 8 février, l'Américaine a violemment chuté lors de la descente olympique et s'est gravement blessée à la jambe gauche. Après plusieurs opérations, elle est maintenant de retour aux États-Unis. Mais une triste nouvelle accompagne ce retour: la perte de son chien.

En effet, le lendemain de sa chute, Lindsey Vonn a dû dire adieu à son fidèle compagnon Leo. «Je n'ai toujours pas accepté qu'il ne soit plus là», écrit-elle en commentaire d'une série de photos la montrant avec lui. À la douleur physique s'ajoute désormais la tristesse. «Ces derniers jours ont été incroyablement difficiles, probablement les plus difficiles de ma vie», confie-t-elle.

«J'ai perdu tellement de choses»

Leo avait été à ses côtés lors de sa deuxième rupture des ligaments croisés et l'avait réconfortée pendant les JO 2014, alors qu'elle ne pouvait suivre la compétition que depuis son canapé. Toujours attentif, il lui apportait sécurité et affection. Après avoir combattu avec succès un cancer des ganglions lymphatiques il y a un an et demi, Leo avait récemment reçu un diagnostic de cancer du poumon. Finalement, son cœur a lâché.

Le lendemain de son accident, Vonn a fait ses adieux à Leo sur son lit d'hôpital. «J'ai perdu tellement de choses qui comptaient pour moi en si peu de temps», écrit-elle avec émotion. Elle sait qu'il restera toujours dans son cœur, même si le chemin de la guérison sera long et difficile.



