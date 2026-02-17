Lindsey Vonn a été rapatriée chez elle, aux Etats-Unis. Après avoir été opérée quatre fois en Italie, suite à sa chute lors de la descente olympique.

Carlo Steiner et ATS Agence télégraphique suisse

Lindsey Vonn est rentrée aux États-Unis après sa grave chute aux Jeux olympiques et quatre opérations à la jambe gauche. Dans un message publié sur la plateforme X, l’Américaine de 41 ans explique toutefois que le chemin vers la guérison sera encore long.

D’autres interventions sont prévues dans son pays après les opérations subies en Italie. «Je ne me suis pas tenue sur mes jambes depuis plus d’une semaine. Depuis la course, je suis restée immobile dans un lit d’hôpital. Même si je ne peux toujours pas me lever, cela me fait incroyablement du bien d’être de retour sur le sol américain», écrit-elle.

Depuis l’Italie, Vonn avait partagé des photos et des vidéos depuis l’hôpital sur les réseaux sociaux. Depuis son retour aux États-Unis, elle n’a encore rien publié de visuel.