Lara Gut-Behrami reste très silencieuse concernant sa rééduction et son avenir. La skieuse de 34 ans travaille intensément pour revenir sur les skis. Pour un retour à la compétition?

Lara Gut-Behrami ne ferme pas la porte à un retour

Mathias Germann

Comment va Lara Gut-Behrami, au fait? À Val di Fassa, c'était l'occasion de se rappeler de la Tessinoise. En 2021, elle y avait remporté les deux descentes et s'était classée deuxième du super-G. Lors de l'édition 2026, c'est surtout Corinne Suter qui a fait fort (huitième, troisième, puis treizième). En super-G, Malorie Blanc, sixième, et Stefanie Grob, dixième, ont également convaincu. Pourtant, Swiss-Ski aurait beaucoup aimé voir Lara Gut-Behrami au départ. Cela fait à peine quatre mois qu'elle s'est déchirée le ligament croisé, le ligament interne et le ménisque.

«LGB» s'entraîne intensément

La skieuse de 34 ans ne donne aucune nouvelle de sa santé, ni officiellement ni sur demande. Alors que d'autres athlètes, comme Lindsey Vonn, publient pratiquement chaque moment de leur rééducation, même le plus insignifiant, sur les réseaux sociaux, «LGB» observe un silence radio. Elle a désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux il y a des années déjà.

Blick se renseigne alors auprès du directeur des sports alpins, Hans Flatscher. «Lara est à fond dans sa rééducation. Elle fait tout à 100%, de manière très intensive», explique-il. Hans Flatscher ajoute: «Elle est parfaitement dans les temps, les choses avancent comme elle le souhaite et comme les médecins l'ont pronostiqué. Il n'y a pas de complications.»

Hans Flatscher est optimiste

Tout se passe comme si Lara Gut-Behrami prévoyait effectivement un retour sur les skis. Avant sa blessure, elle avait prévu de raccrocher après cet hiver, avec l’idée de déménager en Angleterre avec son mari Valon Behrami, l’ancien joueur de l’équipe nationale suisse désormais directeur sportif du FC Watford.

Mais elle a également insisté à plusieurs reprises: «Je ne veux pas qu’une blessure mette fin à ma carrière.» Après sa blessure, elle a déclarer en décembre dernier: «Je me concentre maintenant sur le chemin qui m’attend dans les mois à venir pour retrouver ma meilleure condition physique.»

Lara Gut-Behrami suit donc sa rééducation à Lugano, accompagnée de sa physiothérapeute habituelle, qui l’a déjà suivie lors de précédentes blessures, y compris sa déchirure des ligaments croisés en 2021. Swiss-Ski la soutient avec son département médical. Hans Flatscher précise: «Je suis optimiste tant que Lara ne dit pas que c’est fini.»

Une décision cet été?

«LGB» ne sait pas elle-même si elle souhaite revenir sur la grande scène du ski, suppose Hans Flatscher. Elle ne prendra probablement sa décision que lorsqu'elle sera à nouveau sur les lattes, voire entre les portes.

Cela pourrait être le cas cet été sur le glacier de Zermatt. «Lara est devenue si forte que parce qu'elle fait tout de manière extrêmement intense. Je serais heureux qu'elle fasse son retour. Mais cela reste sa décision», conlut Hans Flatscher.