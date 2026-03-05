La vitesse est tout pour Corinne Suter, elle qui aime l'adrénaline. Qu'est-ce qui la rend encore plus rapide? Et qu'est-ce qui est très très lent?

Mathias Germann

Corinne Suter est de retour au sommet de la hiérarchie mondiale. Après des mois difficiles et des Jeux olympiques frustrants, elle a récemment remporté la descente à Soldeu. Elle fait également partie des favorites à Val di Fassa. Enfin, elle est à nouveau rapide. Mais que signifie la vitesse pour elle? Blick lui a posé la question.

Corinne Suter, à quelle vitesse maximale avez-vous déjà skié?

Environ 140 km/h. Probablement à Lake Louise. Aujourd'hui, nous ne skions plus sur cette piste en Coupe du monde. Je l'aimais beaucoup, nous étions particulièrement rapides.

Ressentez-vous une différence entre 100 et 140 km/h?

Oui, clairement. A 140 km/h, je contracte davantage mon corps. C'est étonnamment à grande vitesse que je ressens les petites rotations et chaque bosse. On ne fonce pas dessus à l'aveuglette.

L'Autrichienne Nicole Schmidhofer a atteint 217 km/h en kilomètre lancé. Est-ce que ce serait quelque chose pour vous?

Je n'y ai jamais pensé. Ça me plairait bien. On porte une combinaison en latex très moulante et un casque spécial. Le champ de vision est étroit. Il faudrait que je me prépare bien. Peut-être après ma carrière.

A part le ski, que savez-vous faire rapidement?

Dormir. Je m'endors partout, n'importe où, n'importe quand.

Un avantage en voyage?

Absolument. Parfois, je me demande si c'est encore normal (rires). Dans le bus, dans l'avion – ma famille s'étonne toujours.

Aimez-vous la restauration rapide?

Rarement. De temps en temps une pizza, un burger ou des pâtes, quand je n'ai pas envie de cuisiner. Mais plutôt en été. En hiver, je mange délibérément sain.

Qu'est-ce que vous préférez cuisiner?

Curry rouge thaïlandais. Je le cuisine si souvent que je connais la recette par cœur.

Vous sortez rapidement du lit le matin?

À l'époque, non. J'aimais ignorer le réveil. Cela a changé – je vieillis (sourire).

Qu'est-ce qui vous ralentit?

Les embouteillages. La circulation me met parfois hors de moi.

Plutôt musique classique ou techno?

Les deux. Avant la course, j'écoute de la musique qui me motive. Sinon, aussi de temps en temps du ländler (ndlr: musique traditionnelle).

Avant votre victoire aux championnats du monde de 2021, c'était Céline Dion qui passait.

C'est vrai. J'aime encore ses chansons aujourd'hui.

Quel autre sport de vitesse vous attire?

Faire du bobsleigh, ce serait cool.

Avez-vous besoin d'adrénaline?

Je suis ouverte à cela. J'ai essayé le saut à l'élastique et le skydiving. Enfant déjà, j'aimais la vitesse.

Vous vous musclez vite.

Heureusement. Après une blessure, je retrouve rapidement la forme. Je n'ai pas besoin de compléments alimentaires. Même les petites blessures guérissent rapidement.

Vous êtes croyante. Priez-vous régulièrement?

Souvent spontanément. Je ne vais pas à l'église tous les dimanches. Mais je crois en une force supérieure. Elle me donne de la force.

Etiez-vous rapidement satisfaite en tant qu'élève?

Cela dépendait de la matière. Je n'aimais pas l'histoire quand j'étais petite. En sport, je voulais toujours gagner – que ce soit au football, au unihockey ou autre.

Et les devoirs?

Je les faisais tout de suite. Sinon, je les aurais remis à plus tard – et je ne les aurais jamais faits (rires).