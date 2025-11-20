Un nouveau graphique TV de la FIS permet d'afficher les marques de skis des athlètes pendant les courses. La télévision suisse a choisi de ne pas l'utiliser, estimant que les marques bénéficient déjà d'une visibilité suffisante.

1/5 Outre les noms des skieurs, il est désormais possible d’afficher leurs équipementiers. Photo: Screenshot ORF

Mathias Germann

Vous ne l'avez certainement pas remarqué si vous avez suivi les courses de ski sur la RTS cet hiver. Mais si vous avez regardé le début de la saison à Sölden (Autriche) ou plus récemment à Levi (Finlande) sur une chaîne autrichienne par exemple, vous l’avez peut-être vu!

Que ce soit pour Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Wendy Holdener ou Lucas Pinheiro Braathen, les téléspectateurs ont pu lire la marque de leurs skis à côté de leur nom dans la zone de départ: Stöckli, Atomic, Rossignol, Head, et d’autres. Petit mais clairement visible, ce service supplémentaire n’existait pas auparavant pour les fans de ski. Et la télévision suisse a choisi de s’en passer…

«Pas de plus-value»

Pourquoi ce choix en Suisse? Le nouveau graphique TV de la FIS n’est pas obligatoire pour les chaînes. Pourtant, il ne coûterait pas plus cher que l’ancien. Interrogé par Blick, Daniel Bolliger, responsable du direct chez SRF Sport, explique: «Les marques de ski sont déjà régulièrement mentionnées dans la retransmission, là où cela s’avère judicieux pour le programme.»

Pour lui, Stöckli et les autres marques bénéficient déjà d’une grande visibilité lors des courses. «Une mention supplémentaire dans les graphiques comporte le risque d’une publicité clandestine et n’apporte pas de plus-value rédactionnelle», précise-t-il. Les autres chaînes de la SSR ont également renoncé à utiliser le nouveau graphique.

Publicité clandestine ou service supplémentaire?

Pourtant, selon une rumeur, ce nouveau package graphique aurait été créé à la demande de plusieurs marques de ski. Lors du retour de Marcel Hirscher, son fournisseur Van Deer était, selon elles, trop souvent mentionné par les commentateurs. Elles souhaitaient donc équilibrer la visibilité pour toutes les marques.