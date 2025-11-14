La légende Hermann Maier sait qui peut battre Marco Odermatt

Qui pourrait bien rivaliser avec Marco Odermatt ? Hermann Maier (52 ans), 54 victoires en Coupe du monde, a son avis sur la question. Et selon lui, l’équipe d’Autriche pourrait bientôt revenir sur le devant de la scène.

Le point commun entre Marco Odermatt et Hermann Maier? Ils ont tous les deux remporté le gros globe à quatre reprises. Photo: Sven Thomann

Christian Müller

La question de savoir qui peut battre Marco Odermatt, notamment après son succès en ouverture de saison au géant de Sölden, est légitime. La légende du ski autrichien Hermann Maier (52 ans) a son idée sur la question: «Avec Marco Schwarz et éventuellement Raphael Haaser, je pense immédiatement à deux coureurs qui sont pleinement compétitifs et capables de lui tenir tête», a déclaré Hermann Maier aux médias autrichiens, en marge de l’ouverture d’un simulateur de ski à Vienne.

Si le champion du monde de géant Raphael Haaser n’a encore jamais joué un rôle significatif dans le classement général de la Coupe du monde, Marco Schwarz apparaît comme le principal rival potentiel de Marco Odermatt. Avant sa rupture des ligaments croisés lors de la descente de Bormio en décembre 2023, Marco Schwarz était même en tête du classement général. Après son opération du genou et une hernie discale, il a confirmé ses ambitions en terminant deuxième à Sölden.

«Marco Odermatt n’a pas eu une saison parfaite»

C’est aussi pour cette raison qu'Hermann Maier, quadruple vainqueur du gros globe, comme Marco Odermatt, ne prévoit pas de cavalier seul pour le Suisse: «Marco Odermatt aurait déjà pu être battu l’année dernière. Sa saison n’a pas été parfaite, même s’il a obtenu d’excellents résultats.»

Hermann Maier compte 54 victoires en Coupe du monde dans sa carrière. Photo: Getty Images

Même si ses compatriotes ne sont pas encore au niveau de Marco Odermatt, Hermann Maier voit des signes positifs: «Je m’attends à beaucoup mieux que l’année dernière. Le creux de la vague est passé, la cohésion est de retour et nous avons des coureurs gagnants dans toutes les disciplines. Sölden a été un bon départ.»

Un œil sur Marcel Hirscher

Parmi ceux qui n’étaient pas présents à Sölden, Marcel Hirscher (36 ans) retient particulièrement l’attention d'Hermann Maier pour la deuxième moitié de la saison: «Il est bien plus malin que l’année dernière, il ne se laisse pas stresser. Lorsqu’il se rend en Amérique du Nord, il peut se préparer tranquillement et parfaitement. Il n’a certainement pas perdu son niveau et je pense qu’il est capable de gagner, peut-être même décrocher l’or olympique. Ce serait une belle histoire.»

Une véritable sensation même, d’autant plus après les résultats modestes de la saison passée. Reste à savoir si l'Autriche sera effectivement capable de revenir à la hauteur de la Suisse, comme le présage la légende du ski.