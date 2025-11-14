Romy Ertl, 18 ans, fille de l'icône du ski Martina Ertl, fait ses débuts en Coupe du monde lors du slalom de Levi. Considérée comme l'un des plus grands talents du ski allemand, elle obtient sa chance plus tôt que prévu.

La fille d'une légende du ski fait ses débuts en Coupe du monde

1/5 Cette petite fille s'apprête à vivre un grand moment. Romy Ertl – désormais âgée de 18 ans – fera ses débuts en Coupe du monde samedi. Photo: Instagram/romy.ertl

BliKI et Stefan Meier

«Mon plus grand rêve d'enfant est devenu réalité», Romy Ertl, 18 ans, ne cache pas sa joie. Samedi, lors du slalom de Levi, la fille de Martina Ertl devrait faire ses grands débuts en Coupe du monde. «Cette petite fille participera samedi pour la première fois à une course de Coupe du monde», écrit-elle en publiant des photos de ses premiers pas à ski.

La réaction de Romy Ertl

Cet hiver, Romy Ertl s'est vu promettre une participation en Coupe du monde. Les médias allemands jugent plutôt surprenant qu'elle figure déjà dans la sélection pour Levi.

«Je suis très contente», a-t-elle déclaré selon heute.at. Elle confie qu'il s'agissait d'un rêve «d'être au départ avec des athlètes comme Lena Dürr et Mikaela Shiffrin». Un rêve qui devient réalité aujourd'hui.

Les succès de sa maman

Sa mère, Martina Ertl, fait partie des grandes de son sport. Dans les années 90 et au début des années 2000, elle a été deux fois championne du monde et a remporté deux médailles de bronze aux championnats du monde. Aux Jeux olympiques, elle a gagné deux médailles d'argent et une de bronze. Elle compte également 14 victoires en Coupe du monde et a remporté à deux reprises la Coupe du monde de slalom géant.

Romy Ertl en est encore loin. Le plus grand succès de sa jeune carrière reste la médaille de bronze du combiné aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2024. A Levi, l'objectif est avant tout d'acquérir de l'expérience. Romy Ertl s'élancera évidemment avec un dossard élevé, ce qui complique sa tâche.

D'ailleurs, le frère de Romy, Luis Ertl, tout juste 16 ans, est lui aussi considéré comme un talent prometteur. Les deux enfants pourront-ils marcher sur les traces de leur mère?