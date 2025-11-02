La station autrichienne du Semmering risque de perdre sa course de Coupe du monde, faute d’accord avec les remontées mécaniques. Malgré le soutien affiché du Land de Basse-Autriche.

La course de Semmering menacée par ses remontées mécaniques

1/4 La course de Semmering est en danger cette saison. Photo: Getty Images

Gian Andrea Achermann

La traditionnelle course de Semmering, en Autriche, est menacée. Et cela alors même que Lienz, qui alterne habituellement avec la «montagne magique» une année sur deux, n’accueille pas d’épreuve cette saison.

Initialement, Semmering ne devait réapparaître au calendrier de la Coupe du monde qu’en 2026. Mais comme l’a indiqué la gouverneure du Land, Johanna Mikl-Leitner, au journal «NÖN», «le Land de Basse-Autriche s’est déclaré prêt, en accord avec la fédération autrichienne de ski (ÖSV), à organiser une étape de Coupe du monde dès cette saison».

Un désaccord avec les remontées mécaniques

Malgré ces déclarations, la tenue de la course reste incertaine, bien qu’elle figure déjà au calendrier officiel de la FIS et que l’ÖSV ait lancé la vente des billets. Le problème: rien ne peut se faire sans la société des remontées mécaniques du Semmering-Hirschenkogel. Un accord avec son exploitant est indispensable. Or, il n’a pas encore été trouvé. Du côté des autorités régionales, on se veut rassurant: «Les préparatifs avancent bien. Comme pour tout grand événement de cette ampleur, les derniers ajustements organisationnels sont en cours».

Le directeur des remontées mécaniques, Nazar Nydza, a déclaré au «NÖN»: «Nous commencerons l’enneigement dès que les conditions météo le permettront. Nous serons prêts dès que tous les points en suspens auront été réglés. Pour le reste, pas de commentaire».

La question demeure: Wendy Holdener et ses rivales seront-elles bien au départ les 27 et 28 décembre? Les deux parties continuent pour l’instant de garder le silence sur cette issue incertaine.