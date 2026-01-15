Justin Murisier a invité des enfants à décorer ses casques pour les courses du Lauberhorn à Wengen. Parmi des dizaines de dessins, il a choisi un papillon coloré et un monstre vert, créés par Julia et Levin, 7 ans.

Marcel W. Perren

Justin Murisier a dû prendre une décision difficile avant de se rendre à Wengen. Pourquoi? En vue des courses du Lauberhorn, le champion de Beaver Creek de l’an dernier avait lancé un appel aux enfants, via un concours organisé par Blick, pour qu’ils réalisent des dessins destinés à décorer ses deux casques de course.

Cette initiative a rapidement posé un «problème de luxe» pour Justin Murisier: «J’ai reçu tellement de dessins sympas que j’ai eu énormément de mal à me limiter à deux!»

Un papillon et un monstre

Le Valaisan arbore désormais un monstre vert sur la tête. Mais finalement, il a choisi comme motifs principaux le papillon magnifiquement coloré de la jeune Julia et le monstre vert de Levin, sept ans.

«J’ai également sélectionné trois autres dessins que j’ai placés sur les côtés gauche et droit de mes casques», précise Justin Murisier pour décrire son choix. Les designers vaudois Andre et Alex Marty ont ensuite retranscrit les œuvres des enfants gagnants sur les casques. Après cet hiver olympique, ces couvre-chefs seront vendus aux enchères au profit de la fondation ARFEC, qui lutte contre le cancer, et de l’Aide suisse contre le cancer de l’enfant.