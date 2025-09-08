Gino Caviezel, skieur suisse, fait son retour sur les pistes 231 jours après une grave chute à Bormio. Après une luxation de l'épaule et une blessure au genou, il reprend l'entraînement à Zermatt, accompagné de son frère Mauro.

1/8 Gino Caviezel a franchi une étape importante. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Le 29 décembre 2024, Gino Caviezel avait ouvert le Super-G de Bormio et vécu, après seulement 45 secondes de course, l’une des plus grosses frayeurs de la saison. Accroché à une porte à près de 100 km/h, le skieur suisse avait chuté lourdement, glissant sur le saut San Pietro. Le diagnostic était sévère: luxation de l’épaule et blessure complexe au genou, mettant fin à sa saison.

Aujourd’hui, Gino Caviezel donne de ses nouvelles sur Instagram. «231 jours après ma chute, je suis enfin de retour sur la neige», écrit-il, en montrant ses premiers virages à Zermatt. À ses côtés pour ce moment particulier, son frère Mauro Caviezel.

Même s’il s’agit d’une étape importante sur le chemin du retour, Gino Caviezel reconnaît être «encore loin du ski normal». Néanmoins, il qualifie cette journée de «pleine d’émotions positives».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Ma passion, ma vie»

Malgré sa lourde chute à Bormio, le Stelvio reste sa piste préférée. Récemment, il s’est rendu sur le lieu de son accident. Des travaux sont en cours sur la piste, qui accueillera des épreuves olympiques en février. Pour Gino Caviezel, la montée se fait à pied: «Ce sont des moments d’émotion, l’endroit est spécial pour moi», confie-t-il au Sportpanorama, l’émission de la SRF qui l’a accompagné à Bormio.

Pour le skieur, la plus grande motivation reste de revenir sur la ligne de départ. «Quand je regarde la piste – c’est ma passion, c’est ma vie», explique-t-il. «Pour moi, ça ne peut pas se finir sur une chute, je ne veux pas m’arrêter comme ça».

Reste à savoir s’il pourra revenir à Bormio pour les épreuves olympiques. Gino Caviezel sait qu’il a encore un long chemin à parcourir. Mais le simple fait de s’être déjà rendu sur les lieux de l’accident pourrait faciliter son retour en février, même si, à ce moment-là, l’expérience restera forcément particulière.