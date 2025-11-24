L’expert de la SRF Didier Plaschy revient sur ses excuses dimanche suite à sa critique sévère de Wendy Holdener, tout en regrettant que Swiss-Ski et la skieuse aient gardé certaines informations secrètes.

1/5 L'expert de la SRF Didier Plaschy s'excuse auprès de Wendy Holdener pour ses critiques après le slalom de Levi. Photo: BENJAMIN SOLAND

Benjamin Gwerder

C’était sûrement l’effervescence du début de saison: après les résultats décevants à Levi, l’expert de la SRF Didier Plaschy avait vivement critiqué les skieuses suisses. Wendy Holdener, 8e, avait particulièrement été pointée du doigt lors de son analyse télévisée.

Le lendemain, dans le podcast APRÈS-SKI de Blick, le Valaisan avait renchéri: «Wendy est toujours trop crispée en début de saison.» Ce qu’il ignorait alors, c’est que Wendy Holdener était handicapée à Levi!

Un coup sur le genou

Dimanche, à Gurgl (Autriche), Didier Plaschy a présenté ses excuses en direct à la télévision. Il a expliqué: «À l'époque, je n'avais pas encore l'information concernant le genou de Wendy Holdener».

Interrogé par Blick, l’ancien spécialiste du slalom a précisé: «Il s'agit d’un coup reçu au genou avant la course de Levi.» Ce qui le surprend toutefois, c’est qu'il n’a été informé de cette gêne qu’après avoir publié son analyse.

«Nous ne sommes pas là pour dénigrer les athlètes»

Le double vainqueur de la Coupe du monde regrette que Swiss-Ski ait gardé le silence: «Même si un athlète est affaibli par une blessure ou une maladie, nous devrions en être informés pour pouvoir faire une évaluation correcte. Si j’avais su pour le genou de Wendy, mon analyse aurait été beaucoup plus prudente. Je n’en aurais peut-être jamais parlé et il n’y aurait pas eu de malentendus.»

Pour Didier Plaschy, la responsabilité de ce quiproquo revient avant tout à la fédération: «La semaine dernière, ni Swiss-Ski ni Wendy ne nous ont donné les informations nécessaires à une critique constructive. C’est dommage!» Il ajoute: «Quand Wendy explique après la course qu’elle a simplement besoin d’une épreuve pour retrouver le rythme en cette 16e saison de Coupe du monde, cela soulève des questions.»

Didier Plaschy insiste: son analyse de Levi, jugée un peu «compliquée» par Wendy Holdener, avait un seul objectif: motiver et soutenir les athlètes. «Nous ne sommes pas là pour critiquer les coureurs. Dans mon rôle d’expert de la SRF, je souffre un peu avec eux.»

La réponse sportive à Gurgl

Le week-end dernier à Gurgl, les Suissesses ont montré que la déception de Levi était derrière elles. Camille Rast a brillé en montant sur la troisième marche du podium, et Wendy Holdener a frôlé le podium en terminant quatrième. «Certes, ce n’était pas encore le niveau que j’espérais, mais je continue à travailler», a confié la Schwytzoise.