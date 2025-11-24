La Valaisanne Mélanie Meillard vit un début de saison compliqué. À Gurgl, son abandon dès la première manche et son attitude en piste ont suscité l’incompréhension, jusqu’aux critiques appuyées de l’expert allemand Felix Neureuther.

1/5 Mélanie Meillard est éliminée lors de la première manche du slalom de Gurgl. Photo: AFP

Cédric Heeb

La saison dernière, Mélanie Meillard (27 ans) avait parfaitement lancé son hiver en slalom, avec une 7e place à Levi puis une 10e position à Gurgl. Cette année, le tableau est tout autre: en Finlande, la Valaisanne n’a terminé qu’à la 22e place et, dimanche à Gurgl, elle a été éliminée dès la première manche.

Lors d'une transition, la skieuse de 27 ans passe devant une porte sans véritable tentative de se reprendre ni d’essayer un dernier geste pour rester en piste. Une scène qui a vivement agacé l’expert d’ARD Felix Neureuther (41 ans): «Mais qu’est-ce qu’elle fait? On ne peut quand même pas quitter une course de cette manière!»

«Presque un refus de travailler»

Il ne comprend pas pourquoi Meillard ne lutte pas davantage pour sauver sa course. «C’est presque un refus de travailler», lâche le vice-champion du monde de slalom 2013. «C’est une course de Coupe du monde…», ajoute l’Allemand, avant de s’interrompre.

Neureuther s’interroge ensuite sur une éventuelle douleur. Au regard du passé médical de la Valaisanne – en février 2018, lors d’un entraînement de géant, elle s’était gravement blessée au genou, avec notamment une rupture des ligaments croisés et une luxation du ménisque –, tenter une manœuvre désespérée pour rester en lice aurait pu comporter des risques. L’expert n’en est pas moins resté décontenancé par la scène.