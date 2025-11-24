Les premières descentes de Coupe du monde de l'hiver devraient être lancées la semaine prochaine à Beaver Creek. Mais la chaleur anormale qui règne dans les Rocheuses pose de grosses difficultés aux responsables.

1/6 Les descentes sur la «Birds of Prey» de Beaver Creek ont garanti le spectacle ces dernières années. L'hiver dernier, Justin Murisier a réussi à se hisser parmi l'élite mondiale de la discipline reine sur cette piste. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Il y a une nouvelle réjouissante… et une autre nettement plus inquiétante pour le ski en Amérique du Nord. Commençons par le positif: à Copper Mountain, malgré des températures anormalement douces pour un mois de novembre dans le Colorado, les pisteurs ont réussi à préparer le tracé de la Coupe du monde. Et comme les prévisions actuelles sont favorables, rien ne devrait empêcher la tenue du super-G et du géant masculins (jeudi et vendredi), ni du géant et du slalom féminins (samedi et dimanche).

En revanche, la situation est inquiétante à Beaver Creek, station de luxe située à une petite heure de route de Copper Mountainski. Sur la mythique «Birds of Prey», deux descentes, un super-G et un géant sont programmés pour les hommes la semaine prochaine. Mais entre le saut de Golden Eagle et l’aire d’arrivée, il n’y a quasiment pas de neige. Un scénario rare à 2468 mètres d’altitude. Pour espérer sauver les courses sur le tracé original, il faudrait au minimum deux nuits bien froides, afin de pouvoir produire suffisamment de neige artificielle.

Le plan d'urgence sera-t-il activé?

Que se passera-t-il si le mercure refuse de passer sous zéro dans les prochains jours? Dans ce cas, la FIS activerait son plan d’urgence: l’aire d’arrivée serait remontée au niveau du Golden Eagle.

Deux Suisses espèrent donc ardemment un bon coup de froid sur le site des Mondiaux 1999 et 2015. L’hiver dernier, Justin Murisier y a signé sa première victoire en Coupe du monde, sur une descente particulièrement exigeante. Quant à Marco Odermatt, il y a remporté trois super-G et aligné quatre deuxièmes places en descente depuis 2019.