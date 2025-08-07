Noel von Grünigen, fils de Michael von Grünigen, quitte le ski professionnel à 30 ans. Le slalomeur suisse, qui a participé à la Coupe du monde et d'Europe, exprime sa gratitude pour son parcours.

1/4 Noel von Grünigen met ses skis à la cave. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb et Marcel W. Perren

Noel von Grünigen, fils du double champion du monde de slalom géant Michael von Grünigen, met un terme à sa carrière de skieur. Il a confirmé sa décision à Blick tôt jeudi matin. À 30 ans, il réfléchissait depuis un moment à cette éventualité, et a finalement décidé de tourner la page.

Quelques heures après cette annonce, le charpentier de formation a publié un message sur Instagram pour officialiser sa retraite: «J’ai derrière moi un bon nombre de courses de Coupe du monde et de nombreux départs en Coupe d’Europe. Je garde dans mon cœur les succès qui en ont découlé, comme récompense pour plus de dix ans de travail acharné en tant que professionnel.»

«Un énorme enrichissement»

Noel von Grünigen reconnaît qu’il n’a pas atteint tous les objectifs qu’il s’était fixés dans son enfance, mais estime avoir été bien plus loin que ce qu’il aurait imaginé par la suite. Spécialiste du slalom, il a marqué des points à trois reprises en Coupe du monde (sur 36 départs), avec un meilleur résultat de 19e place à Schladming, en janvier 2021. En Coupe d’Europe, il compte notamment une victoire, en 2022 à Almaasa (Suède).

«Plus encore que les résultats, je retiens le privilège d’avoir été skieur de compétition, et d’avoir fait partie d’une génération de skieurs suisses, a-t-il déclaré. Voyager à travers le monde avec une grande équipe, accumuler de nombreux souvenirs, sur les pistes et en dehors, a été pour moi un énorme enrichissement.»

Durant sa carrière, Noel von Grünigen a également suivi des études d’économie. Il conclut son message avec émotion: «C’est avec beaucoup de fierté que je repenserai à cette période inoubliable.»