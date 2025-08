La championne du monde de super-G va-t-elle se retirer?

1/5 En février, Stéphanie Venier a remporté l'or en super-G et le bronze en combiné par équipes. Photo: Sven Thomann

Carlo Steiner

La championne du monde en titre de super-G Stefanie Venier (31 ans) alimente les rumeurs en Autriche. Quelques jours après avoir annoncé ses fiançailles avec Christian Walder (94 départs en Coupe du monde), la Tyrolienne a indiqué qu’elle tiendrait jeudi une conférence de presse pour évoquer son avenir sportif.

Pour les médias autrichiens, cela ne fait aucun doute: la triple vainqueure en Coupe du monde s’apprête à tirer sa révérence, après avoir atteint le sommet de sa carrière en février avec un titre mondial en super-G et une médaille de bronze en combiné par équipes lors des championnats du monde de Saalbach, disputés à domicile.

La possibilité d'une retraite déjà évoquée

La raison? Venier avait déjà évoqué en avril la possibilité d’une retraite. À l’instar de sa coéquipière Tamara Tippler (34 ans) avant elle, elle a vivement critiqué Roland Assinger (52 ans), l’entraîneur en chef de la fédération autrichienne. «Quand on a en face de soi quelqu’un de deux mètres qui élève la voix, on se sent vite un peu intimidée», avait-elle déclaré dans une interview à l’ORF. Elle précisait alors que le maintien de l'entraîneur pesait dans sa réflexion: «C’est comme ça qu’on perd le plaisir du sport».

Puisque le Carinthien est toujours en poste, une annonce de fin de carrière de Stefanie Venier jeudi ne surprendrait personne.