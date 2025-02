Niels Hintermann a vaincu le cancer

Niels Hintermann a vaincu son cancer des ganglions lymphatiques Photo: ADRIAN BRETSCHER

ATS Agence télégraphique suisse

Niels Hintermann a gagné son combat contre un cancer des ganglions lymphatiques. Le Zurichois de 29 ans l'a annoncé samedi matin sur Instagram, quatre mois après avoir révélé ce diagnostic choquant.

«Over and Out ! Tellement heureux du résultat: LE CANCER EST VAINCU», a écrit Hintermann en remerciant tout le monde pour le soutien et la force apportés au cours des derniers mois. «Les jours n'ont pas toujours été faciles, mais je suis bien sûr plus qu'heureux que cette période soit terminée et qu'il y ait à nouveau un objectif clair, même si le chemin pour y parvenir n'est pas encore tout à fait clair.»

Pas encore de date de retour sur les pistes

Hintermann avait rendu sa maladie publique début octobre. Son cancer des ganglions lymphatiques a été traité par chimiothérapie et radiothérapie. En raison des bonnes chances de guérison, il s'était déjà montré optimiste à l'époque, notamment en ce qui concerne la poursuite de sa carrière de sportif de haut niveau.

Dans son post Instagram, le Zurichois aux trois victoires en Coupe du monde n'a toutefois pas précisé quand il prévoyait de revenir à la compétition.