«Mon frère est mort un an avant mon triomphe à Wengen»

1/6 En 1981, Toni Bürgler a remporté son plus grand succès au Lauberhorn. Photo: Keystone

Marcel W. Perren

Depuis 2021, Toni Bürgler passe son quotidien là où d'autres personnes préfèrent passer leurs vacances. Ce Schwytzois d'origine a acheté avec sa compagne, l'ancienne cavalière de course Brigitte Renk, une maison en pierre rustique à Cureggia, au-dessus de Lugano. De là, la vue sur le lac de Lugano est particulièrement spectaculaire. Le père du joueur de l'équipe nationale de hockey sur glace Dario Bürgler précise qu'il n'aurait pas pu s'offrir ce bijou s'il avait dû payer avec les économies réalisées lorsqu'il était skieur de compétition: «Je gagnais entre 100 000 et 150 000 francs par an en tant que skieur. À l'époque, nous n'avions pas encore le droit de placer de la publicité sur le casque. Et pour une victoire en Coupe du monde, je recevais de la fédération de ski une prime d'à peine 10'000 francs.»

Aujourd'hui âgé de 67 ans, il a remporté deux descentes de la Coupe du monde. En 1979 à Crans-Montana et en 1981 à Wengen. Le maçon de formation a triomphé sur la plus longue descente du monde devant le futur champion du monde Harti Weirather et Steve Podborski.

Ce que peu de gens savent, c'est que l'année précédant l'apogée ultime de sa carrière de skieur, Toni Bürgler a vécu un véritable drame familial. Son plus jeune frère Martin a alors reçu le même diagnostic que le Zurichois Niels Hintermann (29 ans, 3 victoires en Coupe du monde) l'automne dernier: un cancer des ganglions lymphatiques. Alors que Niels Hintermann s'est vraiment bien rétabli après la chimiothérapie et la radiothérapie, la fin heureuse n'a pas eu lieu dans la biographie du frère de Toni. «En l'espace d'un an, Martin est passé d'un enfant en parfaite santé à un garçon gravement malade, qui est finalement mort à l'âge de 11 ans.»

De la morphine injectée par la mère

Toni Bürgler a encore aujourd'hui des frissons lorsqu'il repense à cette période: «La tumeur au cou de Martin a été opérée trois fois après les radiations. À la suite de ces traitements, les tissus se sont détériorés et la plaie ne s'est pas refermée. Finalement, les tissus ont littéralement pourri à cet endroit, ma mère a dû administrer de la morphine à son garçon à la maison. Martin a dû endurer de terribles souffrances jusqu'à sa mort.»

C'est aussi pour cette raison que Toni Bürgler, dont le deuxième frère Thomas a remporté la médaille de bronze en combiné aux Championnats du monde de Bormio en 1985, est particulièrement reconnaissant pour chaque jour où il peut se lever en bonne santé. Le plaisir est au cœur de sa vie, Toni Bürgler est un excellent cuisinier. Cet artisan chevronné fabrique d'ailleurs lui-même ses saucisses à rôtir de porc selon une ancienne recette maison.