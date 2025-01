Une terrible chute a laissé des traces chez Arnaud Boisset

1/5 Avec une troisième place lors du super-G final à Saalbach et trois autres classements dans le top 10, le Valaisan Arnaud Boisset s'est imposé l'hiver dernier comme la grande étoile montante de l'équipe suisse de vitesse. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

L'hiver dernier, Arnaud Boisset a été la grande surprise de l'équipe suisse de vitesse. Sa troisième place lors du super-G à Saalbach (Autriche) avait notamment fait naître l'espoir de faire mieux pour cet hiver synonyme de Championnats du monde. Mais dès le début de la saison, le Bas-Valaisan a découvert pour la première fois à quel point les descentes peuvent être impitoyables. Lors de la course à Beaver Creek, une erreur avant un saut a provoqué une mauvaise chute avec des conséquences.

«J'ai fait un faux mouvement, c'est pourquoi j'ai sauté quelques mètres plus loin que le vainqueur Justin Murisier. Je me souviens encore de la dureté de l'atterrissage et du fait que mes skis se sont ensuite croisés pendant un moment. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un long trou de mémoire», raconte Arnaud Boisset.

Ce n'est pas vraiment surprenant, après tout, le skieur de 26 ans a atterri tête la première sur le Birds of Prey verglacé à environ 120 km/h, ce qui a entraîné une commotion cérébrale et des contusions au visage et aux épaules.

«Probablement pas aussi rapide que l'année dernière»

«Les six premiers jours ont vraiment été très pénibles, se souvient le Martignerain. J'avais du mal à bouger et je n'étais pas en mesure de faire quoi que ce soit avec l'ordinateur. J'avais de forts maux de tête et j'étais constamment fatigué – je dormais environ 13 heures par jour. Si je faisais une promenade de 20 minutes, j'étais tellement épuisé que je devais me recoucher immédiatement.»

Pourtant, après ce crash, il n'a fallu que trois semaines à cet athlète très intelligent – qui a obtenu un bachelor en économie et management parallèlement au ski de compétition – pour pouvoir à nouveau faire ses premiers virages sur les skis. La semaine dernière, Boisset a finalement effectué son premier entraînement de super-g à Zinal (VS). «Cela a bien fonctionné. Mais cette piste d'entraînement n'était de loin pas aussi sélective qu'une de Coupe du monde.»

Malgré tout, Arnaud Boisset veut faire son retour en Coupe du monde cette semaine sur la piste extrêmement sélective du Lauberhorn. «Très probablement, je ne serai pas aussi rapide que l'année dernière à Wengen. Mais si je reste assis chez moi sur mon canapé, je ne progresserai pas non plus. Il est très important que je puisse à nouveau acquérir de l'expérience en course.»

«Je n'ai plus la même confiance en moi»

Après sa deuxième descente d'entraînement sur la plus longue descente du monde, où il s'est classé 53e mercredi avec 4,20 secondes de retard, le Valaisan laisse toutefois entendre qu'il lui faudra sans doute encore plus de temps avant de pouvoir renouer avec ses excellentes performances de l'hiver dernier. «Ce n'est pas que j'ai peur en descente. Mais je n'ai plus la même confiance en moi qu'avant l'accident.»

Arnaud Boisset est néanmoins conscient d'avoir eu de la chance dans son malheur. «J'ai regardé la chute plusieurs fois, car je voulais savoir exactement ce que j'avais fait de mal. Et ce faisant, j'ai aussi réalisé que cette sortie de piste aurait pu se terminer bien plus mal.»