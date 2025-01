1/6 La nouvelle reine du slalom suisse: Camille Rast. A Flachau, elle réalise peut-être la meilleure course de sa vie et passe de la 8e à la première place. Photo: Erich Spiess/Expa/freshfocus

Mathias Germann

Vreni Schneider brandit le globe de cristal du slalom en 1995. Cette photo a 30 ans. Aujourd'hui encore, la plus grande skieuse suisse de l'histoire attend sa successeure. Mais il y a désormais des signes clairs que cette série noire du ski suisse pourrait bientôt prendre fin. Après six courses sur dix, Camille Rast (405 points) est en tête de la Coupe du monde de slalom. «Rien ne s'oppose actuellement à ce que Camille y parvienne», déclare l'ancien champion de slalom valaisan Didier Plaschy.

En effet, Camille Rast skie sur un nuage cet hiver. Ses classements en slalom cette saison? Cinquième, troisième, première, quatrième, quatrième et première! La Valaisanne de 25 ans n'est pas seulement constante, elle est aussi rapide.

Son triomphe lors de la course nocturne de Flachau a été phénoménal. Pourtant, à la question de savoir ce qui l'impressionne le plus chez Camille Rast, Didier Plaschy répond de manière surprenante: «Rien». Pardon? Il explique: «Camille a été championne du monde junior en slalom. Il était prévisible qu'elle se retrouve un jour au sommet. Elle a juste perdu quatre ans avec des blessures et des maladies, mais maintenant elle est là et montre sa brillante technique».

Camille Rast évite les trous comme des plaques de cuisson brûlantes

Cette technique très particulière, Camille Rast l'a mise à profit à Flachau lors de la deuxième manche, où elle est passée de la huitième à la première place. Alors que de nombreuses adversaires désespéraient des sillons profonds et des nids de poule violents, Camille Rast a appliqué sa propre stratégie. «Elle a fait comme Clément Noël et Lucas Pinheiro Braathen», explique Didier Plaschy. Ce que cela signifie? «Camille a montré sa capacité à être très proche des piquets. Elle a évité de passer dans les trous - comme s'il s'agissait de plaques de cuisson brûlantes qu'elle ne voulait pas toucher avec ses skis. Elle est donc passée à l'intérieur. Cela demande non seulement beaucoup d'habileté, mais aussi de la confiance en soi et un sens de l'équilibre de premier ordre».

Il va sans dire que Camille Rast n'a pas encore gagné le globe. Sa compatriote Wendy Holdener a 60 points de retard et Zrinka Ljutic (20 ans, Croatie) en a 96. «Zrinka a certes fait un zéro pointé à Flachau, mais elle skie très bien», explique Didier Plaschy.

«Tout ce qui vient ensuite, c'est du bonus», avait déclaré Camille Rast après sa victoire à Killington (Etats-Unis) début décembre 2024. C'est visiblement une attitude qui lui donne des ailes. Elle a en tout cas déroulé le tapis rouge du slalom. Et qui sait, Vreni Schneider aura peut-être effectivement bientôt une successeure.